Ben Affleck dice que se sentía atrapado con Jennifer Garner y que dudó regresar con JLo

Después de una década de matrimonio y con tres hijos en común, en el 2015 Ben Affleck y Jennifer Garner se separaron oficialmente. Desde entonces, ha pasado el tiempo y los ex se han mostrado siempre como un frente unido como padres. No es raro verlos juntos, ya sea en solitario cumpliendo con algunas de sus obligaciones en el colegio de los chicos, o con sus hijos en alguna actividad familiar. Aunque esa relación entre ellos se ha mantenido siempre firme, en cuestiones del corazón han llevado caminos completamente separados, cada uno con su respectiva pareja. Pero ha sido hasta ahora que el actor ha hecho algunos comentarios tanto sobre su divorcio, como sobre su nueva relación con Jennifer Lopez, que han dado mucho de qué hablar.

Fue durante una entrevista en The Howard Stern Show como parte de la promoción de su cinta Tender Bar que dijo: “Nosotros probablemente hubiéramos acabado ahorcándonos. Probablemente todavía estaría tomando…Parte de por qué empecé a tomar fue porque estaba atrapado. Estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué puedo hacer?’. Y lo que hice fue tomar una botella de Whisky y dormirme en el sofá, lo que resultó no ser la solución”. El actor continuó diciendo: “Al final, intentamos, intentamos, intentamos porque tenemos hijos, pero los dos nos sentimos como que no queríamos que este fuera el modelo de matrimonio que nuestros hijos vieran”.

Al seguir hablando sobre su situación como padre, comentó: “Mi vida los afecta. Su mamá y yo somos celebridades. Eso es duró. Es una cruz que cargar”. También continuó reflexionando sobre su separación: “La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos la decisión, nos distanciamos. Teníamos un matrimonio que no funcionó. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que ese fuera el modelo de matrimonio para nuestros hijos. Hicimos lo que pudimos. Yo sabía que ella era una buena mamá y esperé que ella supiera que yo era un buen papá. Tenía que estar sobrio y me di cuenta de eso”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a los comentarios del actor y es que sus palabras no fueron tomadas de la mejor manera. A pesar de que de primer momento se dio a conocer la separación amistosa entre los actores, poco tiempo después comenzaron a surgir rumores de Ben con la niñera de sus hijos. Los representantes del actor rápidamente salieron a desmentir la información, aunque tiempo después se les vio juntos y se conocieron muchos más datos sobre esta situación. A pesar de esto, poco a poco se calmaron las aguas y Jennifer se convirtió en el mayor apoyo de Affleck cuando tuvo que someterse a un tratamiento de rehabilitación. Con el paso de los años, parece que su relación como padres divorciados se ha mantenido siempre cordial y cercana por el bien de sus tres hijos. Tanto que hasta Garner coincidió con su ex y su nueva pareja hace unas semanas durante Halloween.

También tuvo para JLo

Garner no fue la única Jennifer de la que habló durante esta entrevista, también Jennifer Lopez se vio involucrada en la conversación. Cuando el conductor le cuestionó si había dudado en retomar su relación con JLo 17 años después de haber terminado, dijo: “Me cruzó por la mente, ciertamente. Mi responsabilidad con mis hijos es mi responsabilidad más grande. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo”.

