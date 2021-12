Adal Ramones y el emotivo mensaje para su hija Paola: 'Brilla como solo tú lo sabes hacer'

La relación que Adal Ramones ha logrado construir con su hija Paola es muy especial. Algo de lo que sus fans han sido testigos a través de sus redes sociales, donde suelen mostrar algunos de los momentos más entrañables que suelen compartir. Y aunque suelen ser muy unidos y prácticamente inseparables, su relación está a punto de pasar por algunos cambios, pues ha llegado el momento de que la jovencita de 22 años emprenda el vuelo y comience a prepararse para su vida profesional lejos de casa y de su familia, específicamente en Los Ángeles, California, en donde estudiará cine. Al acerarse la fecha de su partida, Adal se encuentra con los sentimientos a flor de piel, algo que ha quedado en claro con el mensaje que le ha dedicado recientemente a su hija a través de sus redes sociales, en donde se ha mostrado de lo más vulnerable al hablar de ella y lo que viene para su futuro.

A través de su perfil de Instagram, el presentador compartió una linda imagen, en la que se le pude ver en compañía de Paola, ambos muy bien abrazados y posando frente al hermoso árbol de Navidad de la familia. Al pie de la imagen, Adal escribió un conmovedor mensaje en el que expresó sus buenos deseos para su primogénita, fruto de su primer matrimonio con Gaby Valencia, dejando en claro siempre el gran amor que tiene por ella. “Que cada navidad sea la mejor, que cada abrazo que te den se convierta en el más esperado. La vida es una y lo que se disfrute es lo que te llevas. Mi @paolaramones, mi amor, estarás en mi corazón todos los días y yo deseando que tu experiencia en tu nueva vida de estudiante sea divertida y ¡enriquecedora!”, se puede leer en las primeras líneas de su mensaje.

El presentador continuó con su mensaje recordando las grandes lecciones que a lo largo de su vida le ha compartido a su hija, finalizando con un enternecedor mensaje de amor en el que se mostró de lo más orgulloso de lo que se ha convertido Paola. “Esas son las alas que quiero para ti, fuertes y poderosas, y que sepas que como te hemos enseñado, que la felicidad no la da el dinero, ni los premios o la fama, lo más hermoso es ese camino que recorres con los demás, en busca de sueños y del bien común. Brilla como solo tú lo sabes hacer, con esa luz propia que no se apaga y que ilumina a todos con tu sonrisa sincera. Vamos mi vida, te amo y solo quiero que seas feliz, ¡lo demás es lo de menos! Eres mi vida entera”, concluyó.

Paola y Adal, unidos por el amor a las cámaras

Hace dos años, Paola dirigió su primer cortometraje, del cual también fue la guionista. Para este fin, la joven aspirante a directora contó con la participación de Adal Ramones como protagonista de la historia, una experiencia que sin duda le dejó un sinfín de lecciones aprendidas y la acercó aún más a su papá, quien sin duda fue una gran inspiración para ella a la hora de elegir a lo que quería dedicarse. “De chiquita siempre acompañaba a mi papá… Como que me metí mucho a lo que hay atrás, a la magia que hay atrás… Yo quería ser actriz y cuando me voy para atrás digo: ‘A mí me gusta mucho escribir’… Eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Siempre he sido una persona que le gusta innovar, soy muy visual…”, expresó en una charla exclusiva con HOLA.com México.

En esa misma charla, Paola no dudó en mostrar su admiración por su progenitor, algo de lo que habló de lo más orgullosa: “Lo que más admiro de mi papá es su pasión por la vida, su entrega a la vida y que es tan inteligente… Es muy perseverante, apasionado y con la historia de mi papá, cómo siguió su sueño y ahí siguió y eso es lo que más admiro de mi papá. También el amor que me tiene, porque soy su princesa…”, confesó.

