'Es tu casa, sigue siendo tu casa’, las emotivas palabras que Don Vicente le decía a Mara Patricia Castañeda

La sensible partida de Don Vicente Fernández, ocurrida el pasado fin de semana, conmocionó a todo el país. Desde sus fieles fans hasta personajes de la política, colegas y famosos lamentaron esta irreparable pérdida, la cual dejó un hueco enorme en la música mexicana. Pero sin duda ha sido su familia y amigos más cercanos quienes han tenido que lidiar con el dolor por el lamentable fallecimiento del intérprete, a quienes ahora sólo les queda refugiarse en los bellos recuerdos que construyeron con él. Mara Patricia Castañeda fue una de las personas que formó parte del primer círculo del Charro de Huentitán, pues durante varios años estuvo casada con su hijo Vicente Jr. La periodista recuerda con gran cariño a quien fue su suegro, pues incluso años después de su divorcio él la seguía considerando parte de la familia, tal como el cantante se lo dijo un día en plena entrevista.

Hace un par de años, en diciembre de 2019, Mara Patricia publicó en su canal de YouTube una entrevista muy especial con Don Vicente. “Nos abrió las puertas de su rancho Los Tres Potrillos para poder platicar… Y a quien me da muchísimo gusto ver de nuevo”, expresó la periodista al presentar entonces a su flamante invitado. En ese momento, el cantante quiso hacer una importante precisión, dejando ver el gran afecto que mantenía hacia su exnuera. “Primero quiero aclararte que es tu casa, que sigue siendo tu casa…”, comentó el Charro de Huentitán, palabras a las que la comunicadora reaccionó con una gran sonrisa y un agradecimiento sincero. “Muchas gracias Don Vicente, la verdad es que estaba muy emocionada de volverlo a ver”, dijo ella.

En aquella entrevista, el intérprete habló de los motivos de salud que lo habían mantenido lejos de los escenarios y de su anunciado retiro. En un momento, al recordar alguna charla con su nieto Alex, Don Vicente mencionó: “Me dicen tata todos, bueno, eso tú lo sabes”. Luego, el tema de la conversación giró hacia la familia y el papel del Charro de Huentitán como padre. “Crecen, ya son hombres. Alejandrito me lo critican mucho, pero bueno”, comentó, antes de referirse al exmarido de Mara. “Vicente hace un negocio, hace otro, hace otro y ninguno le pega y después se casa con una, con otra y con otra y pues uno se encariña con todas, pues sí”, agregó, mostrando de manera indirecta el gran cariño que le seguía guardando a la periodista, de hecho, en algunos momentos se refirió a ella como “hija”.

Mara Patricia estuvo muy atenta a los relatos de su exsuegro, quien le contó entonces sobre sus días en el rancho, y de cómo acostumbraba tomarse un tiempo para elevar una oración en favor a su familia. “Yo no voy a misa… Me confieso, diario todas las noches pido por ustedes, por todos, Y tengo que dar las bendiciones y rezar… Doy las bendiciones a todos”, contó, lo cual ella confirmó: “Sí, me tocó”. Casi al final de este encuentro, la periodista le preguntó a Don Vicente por sus planes, pues las festividades decembrinas estaban a la vuelta de la esquina. “¿Siguen viniendo todos a la Navidad o ya no?”, cuestionó ella. “Nomás falta una…”, respondió el cantante y se le quedó mirando con cariño a su invitada, quien tomó su mano como señal de afecto. “¿Ya ve cómo es?”. Y él agregó: “Pero estás invitada”, palabras que ella agradeció sonriente.

Mara Patricia volvió a entrevistar a su exsuegro a principios de este año y el encuentro estuvo igualmente lleno de muestras de confianza y cariño. “Casa de Mara se trasladó a Guadalajara, Jalisco para esta aquí en el rancho Los Tres Potrillos con el ídolo de México que nos abre las puertas…”, comentó la periodista al inicio del video que publicó en enero pasado. “Una personalidad muy importante a nivel nacional e internacional, además vendedor de discos, con una voz inigualable y yo me atrevería a decir que irrepetible y el último ídolo que nos queda, yo le agradezco profundamente que nos haya recibido”, agregó. En esta ocasión, El Charro de Huentitán le dio también una cálida bienvenida: “Es tu casa, toda la vida ha sido tu casa”, comentó. En aquella charla hablaron del confinamiento por el Covid, de su salud y de su retiro, siempre dejando ver el respeto y afecto mutuo. “Lo quiero mucho Don Vicente”, expresó la comunicadora casi al final de la entrevista. “Yo también Mara”, le respondió él. “Que Dios lo bendiga”, agregó ella.

La reacción de Mara ante la partida de Don Vicente

Este fin de semana, luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del ídolo, Mara Patricia tomó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de cariño a quien fue su suegro por casi ocho años. “Gracias @_vicentefdez por todo lo vivido durante tantos años. ¡Buen viaje Don Vicente! La música mexicana sin usted, siempre será una rosa sin aroma…”, escribió en su cuenta de Instagram. En su papel de periodista, Castañeda encabezó una transmisión especial que Televisa Espectáculos hizo desde el funeral público de Don Vicente en Los Tres Potrillos. Las cámaras captaron a la comunicadora limpiándose los ojos, a lo que Pepillo Origel -desde el estudio- comentó. “Marita, estás llorando”, dijo el conductor. Ella entró a cuadro, visiblemente afectada por la situación, pero haciendo todo lo posible por mantenerse entera en su reporte.

