El inesperado reencuentro de los Timbiriche, pero no como te lo imaginas

Sin duda alguna, Timbiriche es una de las agrupaciones más icónicas de la cultura pop de México. No en vano, cada que se reúnen y se suben a un escenario suelen causar toda una revolución entre sus nostálgicos fans, quienes se han encargado de abarrotar cada recinto en el que se presentan. Y aunque llevan algunos años separados, los integrantes de esta banda suelen reunirse para celebrar las ocasiones especiales. Tal y como sucedió el pasado lunes, cuando Benny Ibarra, Erik Rubín, Mariana Garza y Sasha Sokol se reunieron para celebrar por todo lo alto el cumpleaños 50 de Alix Bauer. A través de sus respectivas redes sociales, los integrantes de esta agrupación compartieron algunos vistazos de lo que fue esta celebración, en donde se han dejado ver de lo más sonrientes y emocionados, cantándole Las mañanitas a su compañera, dejando en claro que a pesar de los años y de que por ahora no trabajan juntos, el cariño que se tienen sigue vivo, algo que ha quedado en evidencia en las recientes publicaciones que han compartido con todos sus fans. Da play al video y no te pierdas de este inesperado reencuentro de la banda Timbiriche.