Así fue la increíble fiesta de cumpleaños de Máxima y León, los mellizos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas

Las celebraciones no paran en casa de los Salinas-Álvarez. Y es que el pasado 2 de diciembre, los mellizos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, Máxima y León, celebraron su cumpleaños número 6. Como era de esperarse, el matrimonio -que recientemente celebró su décimo aniversario de bodas-, no iban a dejar pasar desapercibida esta ocasión, por lo que no perdieron la oportunidad de celebrar a lo grande esta fecha tan importante en sus vidas, organizando una serie de actividades que se han extendido hasta estos días. Todo comenzó a finales de noviembre, cuando la familia al completo disfrutó de unos increíbles días en Disneyland Resort, donde los pequeñitos disfrutaron al máximo. Sin embargo, la fiesta de cumpleaños no podía faltar, por lo que la pareja de actores no dudó en organizar un increíble festejo para celebrar la vida de sus hijos.

Así lo ha hecho saber la hermosa actriz a través de su feed de Instagram, donde ha compartido todo un álbum de fotografías en el que ha mostrado a sus fans algunos detalles de la fiesta doble que organizó para celebrar el cumpleaños de sus mellizos. En las imágenes se puede apreciar que los papás se han encargado de cuidar hasta el último detalle, llenando a sus pequeños de lindas sorpresas inspiradas en sus juguetes y videojuegos favoritos, pues por un lado vimos una mesa de dulces con muñecas y globos rosas, que por supuesto era para Máxima; mientras que la de León tenía algunos motivos militares. Además, al ser una fiesta doble, también hubieron dos increíbles pasteles, a los que los pequeñitos soplaron las velitas con mucha emoción y ante la mirada de sus invitados.

Al pie de las imágenes, Elizabeth ha escrito unas lindas palabras para sus pequeños, a quienes les ha dejado en claro el gran amor que tienen por ellos, así como lo afortunados que se sienten al poder vivir estos instantes a su lado. “Cumpleaños feliz de 6 años de nuestros niños #leónsalinasálvarez y #máximasalinasálvare. Lo disfrutamos al máximo, momentos inolvidables que guardaremos para siempre. Los amamos con todo nuestro ser @salinasjorgemx y yo, la mamá más orgullosa y ¡feliz de verlos crecer!”, compartió la actriz de lo más emocionada.

10 años de mucho amor

Fue el pasado 16 de octubre cuando Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebraron por todo lo alto su décimo aniversario de bodas, una ocasión que sirvió para que la pareja dejara en claro que hoy por hoy están más enamorados que nunca. “Dos corazones que laten con mucha fuerza y alegría desde el día que nos dimos el sí, viviendo cada momento por los que hemos pasado, porque nos ha tocado de todo, pero siempre juntos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Te amo, eres el amor de mi vida y agradezco poder ver con estos ojos que Dios me dio lo maravilloso que eres como ser humano. Te amo mi amado esposo, por muchos años más”, escribió Elizabeth junto a una hermosa fotografía del día de su boda en blanco y negro.

El actor no se quedó atrás y también tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una fotografía en la que se les ve durante unas vacaciones sonriendo a la cámara: “Feliz aniversario Cuquita, te amo”, escribió el actor utilizando el apodo con el que cariñosamente se refieren a su mujer y que incluso es su usuario en redes sociales.

