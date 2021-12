Las fotos de Jennifer Garner y Ben Affleck que han dado mucho de qué hablar Una serie de imágenes dio vuelta por las redes sociales, pero no todo es lo que parece entre los ex

El nombre de Ben Affleck suele tomar los titulares, pero en estos tiempos, acompañado del de otra Jennifer, pues desde que retomó su relación con JLO, mucho se ve del actor. Con quien cada vez se le ve un poco menos es con su exesposa y madre de sus hijos, Jennifer Garner. A pesar de que los ex parecen haber encontrado un balance en su relación, e incluso se les vio con todo y la cantante coincidiendo en las calles de su vecindario pidiendo Halloween, de vez en vez todavía surge algún reporte que llama la atención. Esta vez fueron unas fotografías en las que se veía a los ex conversando animadamente, las cuales rápidamente se volvieron virales. Pero como en las redes sociales las apariencias pueden engañar, el par de fotografías que se mostraban parecían dejar en evidencia un desencuentro entre ellos, mientras que al ver la secuencia completa es posible nota que no había nada de esto.

En una imagen que se ha visto repetidamente desde su separación, la pareja fue captada caminando por las calles de California. En un breve clip que corrió como pólvora en las redes se ve a Ben gesticulando con las manos en repetidas ocasiones, mientras Jennifer voltea a ver hacia la calle y lo escucha un tanto cabizbaja. Precisamente de este momento es del que se retomaron las imágenes se que se hicieron virales.

Pero la secuencia deja ver un poco más. Al parecer, la expareja se reunió en el colegio de sus hijos. En las fotografías se les ve revisando un documento juntos al mismo tiempo muy cordialmente, algo que se dejó fuera en las redes sociales. Los actores parecen tener la misma relación que cuando decidieron tomar caminos separados, en la que Jennifer se convirtió en un gran apoyo para Ben mientras lidiaba con sus problemas personales. Ahora en una nueva etapa de su vida, con Affleck completamente entregado a su reencuentro con Jennifer Lopez, la madre de sus hijos sigue siendo una figura de importancia y apoyo para él.

Un Ben enamorado

Coincidiendo con esas fotografías, se dieron varias apariciones de Ben con JLo en distintos escenarios, en los que se mostraron completamente enamorados. Haciendo oídos sordos a eso de que segundas partes nunca son buenas, los protagonistas del sonado Bennifer de hace un par de décadas, han retomado su amor incluso con más fuerza que la primera vez. La pareja fue vista en estos días primero en las gradas de un partido de basketball, en el que Ben se puso romántico con su novia mientras ella trataba de contener la risa ante lo que el actor le susurraba al oído.

Más recientemente, la pareja se dejó ver en la premier de The Tender Bar en Los Ángeles. Desfilando por la alfombra roja, todo apunta a que JLo continua con sus ligeros guiños a los años de su primera relación con el actor. Esta vez lo hizo a través de su look con un hermoso vestido de gasa de Elie Saab que lució al máximo llevando el cabello en un medio recogido. El tono del diseño que llevó esta noche recordó mucho a aquel vestido con el que apareció del brazo de Affleck en los Oscares del 2003, antes de que se diera su ruptura. Tal como sucedió durante su viaje por Italia en el verano, parece que la pareja ha buscado recapitular algunos de los momentos más recordados de su relación.

