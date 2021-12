El conmovedor video de Don Vicente Fernández con su bisnieta Cayetana, hija de Camila

Tras el sensible fallecimiento de Vicente Fernández, la familia del cantante ha querido rendirle algunos homenajes a través de sus redes sociales, donde han querido compartir con todos sus seguidores algunos de los recuerdos más entrañables que vivieron junto al querido artista. Tal es el caso de Camila Fernández, nieta de don Chente, quien a lo largo de este día se ha dedicado a compartir en su perfil de Instagram algunos mensajes dedicados a su famoso abuelo, en los que ha dejado en claro el gran amor que tiene por él, así como lo mucho que lo extrañará. Sin embargo, ha sido una publicación en especial la que ha enternecido a todos sus fans, pues en ella se puede ver un video en el que aparece el ‘Charro de Huentitán’ dedicándole la más especial de las serenatas a su bisnieta Cayetana, hija de Camila, quien descansa en su carriola mientras observa fijamente a su abuelito, quien conmovido no deja de admirarla. Al pie del video, la hija de Alejandro Fernández ha escrito unas líneas con las que ha homenajeado a su abuelo: “Tú no mueres, ‘tata’, tu vives en tu gente, en tus hijos, en tus nietos, tus bisnietos, y tu música para siempre. Gracias, gracias, gracias”. Da play al video y no te pierdas de este enternecedor momento entre Cayetana y don Vicente.

