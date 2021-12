Alex Fernández Jr. y la emotiva despedida a su abuelo: 'Fuiste como un padre para mí'

El adiós a Vicente Fernández ha estado marcado por las profundas muestras de afecto de sus más cercanos, en especial de sus nietos, quienes lo recuerdan como a un hombre ejemplar que a lo largo de su vida los guio y los protegió como a sus propios hijos. Con el corazón en la mano, Alex Fernández Jr dedicó a su abuelo las palabras más emotivas, revelando además la última fotografía que se tomó junto a su ‘tata’, a quien siempre llamó así de cariño. Recordemos que el estrecho lazo entre los dos fue más allá de lo familiar, pues Chente apoyó al joven en el lanzamiento de su carrera musical. Así mismo, fue el mejor cómplice a lo largo de su vida, celebrando con él dos de los acontecimientos más importantes de su existencia, el de su reciente matrimonio con Alexia Hernández y el de su próxima paternidad.

Horas después de confirmarse el fallecimiento del Charro de Huentitán, Alex tomó sus redes sociales para expresar la enorme admiración que tiene por su abuelo, a quien recordará para siempre de la manera más entrañable. Pero sobre todo, atesorar la última foto junto a él es un suceso que ha cobrado total relevancia, pues en la postal ha quedado plasmado uno de los instantes más significativos para la familia. “Esta es la última foto que tengo con mi tata. Estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo…”, escribió el joven en las primeras líneas al pie de la imagen, en la que aparece copa en mano junto a sus abuelos, don Chente y Cuquita Abarca, posando sonrientes para la cámara durante un día en casa.

Por supuesto, Alex no se contuvo al hablar sobre el sentimiento que lo invade en este instante, reiterando el enorme cariño y admiración que tiene por su abuelo, quien nunca lo soltó de la mano frente a los retos y sueños que quiso cumplir. “No tengo suficientes palabras para definir lo que siento. Sólo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí. Te amo como no te imaginas…”, dijo Alex, quien agregó al álbum otras fotos, una en la que aparece de niño con su abuelo, así como una última postal en la que también posa con su papá, Alejandro.

Un amor infinito

Para Alex, el apoyo de don Vicente Fernández fue imprescindible, pues el joven se dejó guiar por sus valiosos consejos a lo largo de su vida. Sobre todo durante esta etapa en la que decidió emprender su sueño como cantante. Por eso y más, el intérprete de 28 años finalizó su mensaje de la mejor manera, enalteciendo la importancia que ha tomado para él honrar a su abuelo cada día de su vida, algo que será enteramente infinito. “Siempre te voy a extrañar, ahora vives en mi corazón. Estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. Descansa en paz”, finalizó. Y claro, la ola de reacciones fue inmediata, entre ellas las de algunos famosos como Omar Chaparro, Galilea Montijo, Odalys Ramírez, entre otros.

Tras la dolorosa partida, don Vicente ha recibido un homenaje en su rancho Los Tres Potrillos, en donde se han reunido amigos cercanos, familiares y por supuesto los fanáticos del ídolo, luego de se permitiera la entrada al público al recinto, pues tal como lo hizo Chente en varias ocasiones, abrió las puertas de su rancho a sus fieles admiradores, con quienes disfrutó de inolvidables tardes musicales.

