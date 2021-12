SPOILER ALERT: El creador de And Just Like That explica la razón del trágico suceso en el primer capítulo

Sin duda alguna, el estreno de la serie And Just Like That ha dejado a sus fans con el corazón roto y con una enorme sensación de vacío que por cierto tiene disgustados a algunos de ellos. Y es que durante el primer capítulo de esta producción que da continuidad a la exitosa Sex and the city, uno de los personajes más importantes de la vida de Carrie, la protagonista de la serie a quien le da vida Sarah Jessica Parker, lamentablemente fallece. Como era de esperarse, este suceso ha generado todo un debate entre los seguidores de la serie, quienes hasta el momento no han podido asimilar la muerte de este personaje. Ante la ola de mensajes y críticas que ha desatado el estreno del primer y segundo capítulo, Michael Patrick King, el creador de la serie, ha querido explicar las razones por las que ha decidido incluir en la trama este trágico suceso.

En la primera entrega de esta esperada serie, es Mr. Big, interpretado por Chris Noth, el personaje que muere por un ataque al corazón, luego de haber completado su rutina en su bicicleta estática Pelotón. Por supuesto, la muerte de quien era la pareja de Carrie ha tomado por sorpresa a todos, pues después de muchas idas y venidas en la trama, la pareja vivía un romance estable y feliz, según lo que se puede ver durante los primeros minutos del capítulo uno. Sobre este tema, King ha sido muy claro y ha explicado las razones por las que ha decidido comenzar la serie con este terrible hecho. “Yo no habría regresado si no hubiera tenido un impulso muy fuerte (para explorar la idea de) ‘¿es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado?’ para el personaje que ha no hecho más que intentar encontrar el amor de esta persona”, expresó el creador sobre el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker durante una charla que sostuvo con Entertainment Weekly.

Michael Patrick King ahondó más en el tema, y sin duda fue tajante, dejando en claro que en su guion para And Just Like That buscaba seguir el mismo patrón de Sex and the city con Carrie y Mr. Big, quienes durante toda la trama de la primera parte tuvieron un sinfín de idas y venidas. “También me sentí cómodo porque el ADN es el mismo. La gente olvida que Carrie nunca tuvo a Big en la serie. Lo tuvo brevemente, uno o dos minutos. Y ahora no tiene a Big. Es solo una circunstancia diferente. Es más definitivo”, agregó.

El creador de la serie fue un poco más allá y dejó en claro que el camino de Carrie nunca fue estar al lado de Mr. Big, pues detrás de todo ese tórrido romance imposible hay un significado aún más profundo. “Así que este (programa) trata sobre la relación amorosa, significativa y desafiante: estamos tratando de probar la tesis y la teoría de que eres suficiente”, concluyó, adelantando que en la trama Carrie volverá al mundo de las citas, por lo que será interesante ver como reacciona el personaje ante este nuevo mundo, desde la óptica de una mujer de 50 años que ha enviudado.

¿Qué ha dicho sobre Pelotón?

Como era de esperarse, los fans no han tardado en notar que en el programa se utilizó una bicicleta de la marca real Peloton, y no una bicicleta de spinning genérica. Sobre este tema, el creador ha sido muy claro: “Bueno, sabíamos que iba a sufrir un infarto. Entonces, Peloton no tuvo nada que ver con el ataque cardíaco”, explicó en entrevista con Variety. Además, aseguró que con este elemento, quería darle un toque de modernidad al personaje de Chris Noth. “Peloton es algo que la gente tiene ahora, ¿verdad? Refleja la sociedad (moderna). Quería algo que demostrara que Mr. Big estaba al día. Todo el mundo me decía: "Oh, (los personajes) han envejecido. Son viejos’, pero la realidad es que estos personajes están vivos y vibrantes”, agregó.

