'No volví a saber de él', Marco Antonio Regil recuerda que conoció a su padre cuando tenía 11 años

Con la misma sinceridad con la que Marco Antonio Regil siempre se ha manejado, el simpático presentador ha abierto su corazón para hablar de los pasajes más significativos de su vida y de su pasado, dejando en claro que cada una de las decisiones que tomó en el pasado y las lecciones aprendidas de ellas lo han convertido en el hombre que es ahora. Una de esas historias que Regil ha querido compartir con su público, a través de la charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, tiene que ver con la forma en la que vivió su relación con su padre, a quien conoció cuando el conductor tenía 11 años y tras varios años de no saber de él, solo a través de lo que su mamá le contaba de él.

Así lo reveló Marco Antonio durante la amena charla que sostuvo con Yordi, en donde visiblemente conmovido se refirió a la relación con su padre. “Como a los 10, 11 años, empecé a preguntarle. Mi mamá, hoy como adulto veo cosas que de niño no veía o no valoraba, nunca me sembró odio hacia mi papá. Mi mamá me pudo haber sembrado odio, pero siempre me decía 'tu papá es un gran hombre, inteligente, maravilloso, tú le heredaste mucho, pero tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, y cuando él toma, golpea y es violento. Todo eso es una enfermedad'. Pero me lo decía de una forma que yo no lo odiaba, no sé cómo le hizo ella para decirme las cosas como eran y no sembrarme odio”, compartió.

El presentador contó que tuvo la oportunidad de conocerlo por primera vez cuando tenía 11 años, luego de habérselo pedido a su mamá, quien consciente de la inquietud de su pequeño, no se opuso. Fue así que Marco Antonio pudo encontrarse con su progenitor por primera vez en Acapulco, donde su papá tenía un hotel, quedando encantado totalmente con la personalidad del señor. De hecho, el padre de Marco Antonio Regil lo invitó a pasar con él algunos meses en el puerto, algo que sin duda le hizo mucha ilusión al presentador. Sin embargo, su segundo encuentro con él sería completamente diferente al primero. “Yo iba con esa ilusión enorme, y se abren las puertas automáticas del aeropuerto de Acapulco, y salgo corriendo hacia él, y lo abrazo y me empuja, y me dice: ‘quítate’, es algo que tuve que trabajar en terapia... Estaba borracho”, compartió el conductor. “Yordi, pasaron días y no me dirigía la palabra”, agregó.

Tras haber pasado un mes en Acapulco al lado de su padre, Marco Antonio Regil reveló que solo tuvo la oportunidad de convivir nuevamente con él uno de esos días que estuvo sobrio, un instante en el que el señor tuvo la oportunidad de demostrarle su cariño compartiendo algunos consejos con él. Sin embargo, el conductor ya había tomado una decisión. “Ya no volví a saber de él… Mi papá fallece cuando yo tenía como 17 años”, comentó Regil con la voz entrecortada.

La despedida de su papá

Dos años después del fallecimiento de su progenitor, Marco Antonio Regil recibió una carta de parte de su papá, en la que finalmente el señor le pedía perdón y se despedía de él, algo que hasta la fecha sigue conmoviendo al presentador, quien entre lágrimas recordó el cierre de ciclo que tuvo con su padre. “Y la carta estuvo cañón, pues sí… se despedía y pedía perdón. Y me pedía perdón porque la forma en la que lo abracé, y que lo vi, lo vi como que yo vi su esencia: 'tú viste mi esencia, me viste sobrio, me viste en mis cinco sentidos, te enamoraste de mí, me escribías con una ilusión enorme' y me dijo: ‘nunca me voy a perdonar que cuando viniste a verme, yo estaba borracho, y estaba borracho porque yo no te merecía, yo no sabía recibir tu amor…'”, expresó sumamente conmovido.

