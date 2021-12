Marco Antonio Regil revela por qué terminó su romance del pasado con Adamari López

La vida sentimental de Marco Antonio Regil está marcada por episodios determinantes, como el de la cancelación de una boda años atrás con una ex concursante de certámenes de belleza, o aquel noviazgo de tres meses que tuvo en el pasado con Adamari López. Tan sincero como suele ser, el conductor de televisión habló como pocas veces de este aspecto de su vida personal, revelando las razones detrás de su rompimiento con la presentadora y actriz puertorriqueña, con quien por cierto tiempo después se reencontró en las transmisiones del matutino Un Nuevo Día. Recordemos que incluso en 2018, fueron cuestionados al respecto, aunque sin ahondar en detalles y tomando todo con sentido del humor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A pregunta expresa del por qué su noviazgo con Adamari no perduró, Marco Antonio fue directo al responder, retomando una anécdota de los días en que solía disfrutar en compañía de la guapa intérprete en su casa. “Yo no pude (andar con una actriz) porque me acuerdo que un día estábamos en el sofá de su casa, abrazaditos. Camila se llamaba la novela que hacía con Eduardo Capetillo, decían (en la televisión): ‘¡Hoy en Camila!’, y ahí salían Adamari y Capetillo echándose los besos, no podía…”, comentó sin ningún filtro el también conferencista, en una charla concedida a Yordi Rosado para su canal en YouTube. De esta manera, despejó una de las grandes dudas que existe entre sus seguidores, quienes no olvidan este momento que acaparó la atención mediática por esos años.

Al ahondar en los motivos que de cierta manera dieron pie a esa ruptura, Regil respondió si se trató de un asunto de celos, por lo que fue claro al abordar esta situación, siempre respetuoso del trabajo de la boricua. “No celos, porque yo sabía que Adamari era una actriz súper profesional y no era celos de que: ‘Ah, te gusta Capetillo’. Capetillo está casado y Capetillo me caía súper bien, lo conocía tan bien y todo. No celos de que: ‘Ah, hay algo’. Pero no me gustaba (ver escenas de Adamari) …”, confesó en otro instante de la charla, en la que se mostró transparente al hablar de estos acontecimientos que han generado gran interés entre su público.

VER GALERÍA

Lo cierto es que, desde entonces, Regil ha tenido muy clara su postura con respecto a la profesión de sus novias, así lo reveló en su encuentro con Yordi, a quien explicó con más detalle el origen de esta manera de pensar. “Yo fui muy práctico y yo dije: ‘Si yo fuera actor y a mí me tuvieran que aguantar… hacer escenas de amor y de cama, si yo tuviera que pedir que me aguantaran eso, pues sería justo que yo lo aguantara… Desde entonces aprendí mi lección y nunca salí con actrices…”, dijo tranquilo y en tono simpático, haciendo evidente que el día de hoy ha logrado superar esas circunstancias.

¿Qué dijo Adamari de su rompimiento con Regil?

Tres años atrás, el reencuentro de Regil y Adamari en Un Nuevo Día, dio pie a que ambos fueran cuestionados frente a las cámaras sobre su pasado noviazgo, tomando como pretexto el festejo por las 4 décadas del trabajo de la actriz en la pantalla chica. Por tal motivo, la emisión preparó algunas cápsulas con pasajes de la vida de la presentadora, incluidos sus romances, por lo que de manera inevitable se le preguntó de su ruptura con Marco Antonio. “Ya tú sabes Kari, era celoso el chico y hubo que dejar las cosas ahí…”, comentó la intérprete de la manera más amable y con un toque de humor.

VER GALERÍA