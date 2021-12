Cuando tu bolso te hace una mala jugada, por Sarah Jessica Parker

Era su gran noche, en medio de enorme expectativa se estrenaba And Just Like That, la nueva entrega de Sex and the City, por lo que Sarah Jessica Parker no dudó en tirar la casa por la ventana. Su espectacular vestido Oscar de la Renta, era la elección perfecta para hacer un guiño a algunos de los más estilosos looks de su personaje, Carrie Bradshaw. Después de meses de únicamente ver algunas fotografías de paparazzis durante la grabación en la Gran Manzana, las miradas estaban puestas en la alfombra roja en la que la protagonista de la cinta desfiló con su esposo e hijo, a quien casi nunca se ve, pero al tratarse de una ocasión especial no quiso perderse el momento. Sarah lucía resplandeciente, pero ni bien había bajado de su automóvil y comenzaba a posar para las cámaras, cuando se dio un contratiempo. Su bolso simplemente se desprendió del asa. Como si se hubiera roto en el momento menos indicado, el bolso cayó al suelo dejando a la estrella sosteniendo únicamente la cinta que la sostenía. Rápidamente, Jessica recogió el bolso y sin pensarlo dos veces, lo entregó a su asistente, decidiendo eliminarlo completamente de su look. En algunas imágenes se le ve llevándolo a modo clutch, pero no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó con este contratiempo. Aunque pareciera una situación de lo más mundana, el detalle no ha pasado desapercibido para los amantes de la moda que saben lo cuidados que están cada uno de los looks de la protagonista de la serie. Es bien sabido que para llegar a una alfombra roja se cuida hasta el más mínimo detalle, por lo que nadie sabe cómo es que pudo pasar algo así. Afortunadamente, como una experta de la red carpet, SJP, salió bien librada del momento y su outfit no sufrió en absoluto la pérdida de su bolso. Haz click en el video para ver qué fue lo que pasó.

Loading the player...