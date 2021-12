Jaime Camil habla de su distanciamiento con Luis Miguel

La vida personal de Luis Miguel ha sido por mucho tiempo motivo de interés del público, pues ha estado rodeada de cierto misterio. Y esta curiosidad creció sin duda a raíz de la serie de Netflix inspirada en su vida, que si bien se ha aclarado se trata de una ficción, ha reavivado el interés de sus fans sobre algunos aspectos de la historia del ídolo, así como de las personas con las que compartió en distinto momentos. Entre ellas se encuentra Jaime Camil, perteneciente a una familia con quien El Sol tuvo una relación muy estrecha. Los años han pasado, y ese vínculo ha quedado atrás, tal como el mismo actor lo ha confesado recientemente, además ha contado algunas anécdotas de sus años de juventud junto a Luismi.

Desde Los Ángeles, ciudad en la que vive desde hace tiempo, Jaime se sinceró sobre diversos temas en una entrevista con el Escorpión Dorado, la cual estuvo marcada por el tono irreverente y divertido que caracteriza al youtuber. En un momento dado, se tocó en la conversación la serie de Luis Miguel, y de ahí a la relación que mantuvo el actor con el cantante. Con su distintivo toque humorístico, el entrevistador sugirió que el motivo de distanciamiento entre ellos pudo haber estado relacionado con la cercana amistad que Don Jaime Camil Garza mantuvo con El Sol, así como al hecho de que el intérprete se involucrara con una conocida actriz que era novia de Jaime. Con total tranquilidad, el protagonista de Por ella soy Eva descartó de tajo estas versiones. “No, Luis Miguel fue simplemente un ciclo de vida que se terminó ya”, comentó.

“¿No tiene nada qué ver lo de tu papá y lo de Sofía…?”, cuestionó de nuevo el entrevistador, a lo que Jaime contestó: “Nada, nada”. Pero el youtuber insistió en las versiones sobre un supuesto triángulo amoroso: “¿No te la bajó?”, y Jaime respondió con buen humor: “Bueno, las baja a todas, pero es que es Luis Miguel también, pero no hay p#$%, todo bien”, expresó el actor entre risas. “Hace años que no hablo con él”, agregó. Sin embargo, aunque esa relación quedó en el pasado, Camil sigue conservando buenas amistades en el medio. “Sí puedes tener amigos… Sebastián Rulli es muy amigo mío, lo quiero mucho; Agustín Arana, mi comadre Angélica Vale, por supuesto, Juan Soler, Javier Poza es mi hermano…”, comentó.

En otro momento de la charla, Jaime contó una anécdota poco conocida de sus años de amistad con Luis Miguel, y es que reveló que junto a él y otros amigos le ayudaron a crear la coreografía del video de Será que no me amas, lanzado en 1990. “Lo hicimos entre Micky, Alejandro, yo y alguien más, estábamos en el Hard Rock Café de Acapulco. Traía Micky el master de esta canción, todavía no salía… Y ahí, bailando en la mesa, empezamos a hacer lo de la noche y la playa, lo más básico del mundo, y se quedó”, recordó.

Jaime y sus amores del pasado

Además de su vieja amistad con El Sol, Jaime habló de sus amores del pasado y descartó las versiones de que era mujeriego. “Sí fui muy noviero, tuve muchas novias, pero siempre mucho respeto en el momento en el que andaba con ellas”, aseguró. Ante la pregunta del youtuber, Camil confirmó haber tenido una relación con Thalía, a quien ahora recuerda con cariño. “Claro, muy linda Thalía, es adorada, me cae súper bien”, expresó, y reveló que fue ella quien decidió terminar el noviazgo que duró más o menos un año, cuando ambos eran adolescentes, además admitió que en aquel instante le afectó. “Claro, cuando tienes una relación bonita y padre y se termina por x o z, pues claro que duele… Son ciclos de la vida que terminan”, reflexionó.

