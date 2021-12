'Fue dolorosísimo', Marco Antonio Regil y la razón por la que se canceló su boda años atrás

En la vida de Marco Antonio Regil existen capítulos poco conocidos, como el hecho de que un día estuvo a punto de casarse, aunque a tan solo unos meses de dar el “sí, acepto”, tanto él como su entonces prometida, la ex participante de un concurso de belleza, Silvia Salgado, tomaron la decisión de poner punto final a su relación y a sus planes. Esta situación fue tan difícil para el presentador que tuvo que enfrentar un golpe emocional, sin embargo con el tiempo pudo superar ese episodio que lo ha hecho reflexionar sobre las actitudes que ambos asumieron en su momento. Por primera vez, y tan transparente como suele ser, Regil ha hablado al respecto, revelando las razones detrás de este repentino giro que fue definitivo.

Con el corazón en la mano, Marco Antonio habló de su vida amorosa, específicamente del instante de cuando la relación entre él y Silvia comenzó a tomar forma, aunque con el paso del tiempo pudieron ser conscientes de las diferencias que marcaban sus personalidades. “Con Silvia estuve comprometido y me iba a casar. Éramos súper diferentes, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a ella y a mí es que rompiéramos esa boda, porque nuestro estilo de vida era agua y aceite, los dos tratamos…”, reveló en entrevista para el programa de Yordi Rosado, en YouTube. “Pero estás en una relación y quieres ser alguien que no eres para encajar, yo siento que los dos estábamos tratando de hacer eso. Teníamos buenas intenciones, ella es una mujer maravillosa, su familia también pero teníamos un estilo de vida completamente distinto…”, dijo.

Al ahondar en los detalles de sus declaraciones, Regil puso de frente el contraste que existía en sus maneras de pensar y ver la vida, como uno de los factores que fue definiendo el rumbo de la relación. “Su familia es muy conservadora, muy de Monterrey, muy católica, ella estudió con el Opus Dei y yo era liberal, sí era católico… mi mamá era mente abierta y traíamos otra onda y apenas estaba yo empezando mi camino…”, dijo visiblemente tranquilo.

El momento de la ruptura

Durante la charla, Marco Antonio Regil recodó cómo fue que se dieron los instantes previos a cancelar su boda con Silvia, algo que implicó un golpe emocional para él. “Acabamos cancelando la boda como seis meses antes, fue dolorosísimo, todo estaba listo… Cancelamos todo, las invitaciones no las mandamos porque estaban impresas, y fue horrible Yordi, yo lloré y lloré. Ya traíamos muchos problemas, peleábamos mucho… los dos no nos entendíamos, peleábamos mucho, éramos muy tóxicos, éramos. Yo era también muy tóxico… mientras más me celaba ella más celoso me ponía porque era como que me daba licencia… Yo me acuerdo que una vez la saqué de una fiesta… le dije: ‘¿Qué haces? Eres una mujer comprometida’… estábamos los dos así, peleábamos y peleábamos…”.

Regil además contó que debido a esos constantes conflictos, en varias ocasiones se sentía emocionalmente afectado antes de salir a cuadro y asumir su papel como conductor, por lo que decidió poner orden a las cosas para que esa situación no repercutiera en su trabajo. “Ahí como que me amenazó mi carrera, sentí que podía yo cometer un error, y eso me hizo efecto. Un día iba yo a entrar a grabar, agarramos el teléfono y nos empezamos a pelear, empecé a sentirme tenso, le dije: ‘No puedo, te amo con todo mi corazón, he creído que eres el amor de mi vida. Nos vivimos peleando, sufriendo, no somos compatibles, no puedo’… colgamos el teléfono, hice el programa, me fui a Monterrey, terminamos con lágrimas, me regresó el anillo, dramático, porque nos queríamos. Me fui en el avión y la sobrecargo del vuelo me agarró y me abrazó… fue horrible pero fue lo correcto para ella y para mí, por eso no nos casamos…”.

