¿Lo más difícil para Bill Gates de este 2021? Su divorcio

Este fue un año diferente para Bill Gates, no solo en cuanto a cuestiones prácticas como para el resto del mundo, sino que de puertas adentro vivió momentos de enorme felicidad, y otros bastante duros. La boda de su primogénita, Jennifer, fue sin duda uno de los puntos más altos del año. El espectacular enlace que se llevó a cabo en Nueva York, dio muestra de una de las alegrías más grandes para los Gates. Pero, en una vida de contrastes, no podía faltar el difícil proceso de la separación de Bill y Melinda Gates. El que parecía ser uno de los matrimonios más sólidos anunció públicamente su divorcio, lo que desencadenó toda una serie de especulaciones y rumores, muchos de estos basados en la división de la enorme fortuna alcanzada por la pareja a lo largo de un cuarto de siglo. Ha sido ahora, a la distancia, que Bill ha tomado papel y pluma para reflexionar sobre lo que ha pasado, señalando que el momento más difícil de este 2021 ha sido precisamente la ruptura de su matrimonio.

“Razones para el optimismo después de un año difícil”, fue el título que Bill eligió para el texto que compartió en su blog. Después de tomar varios párrafos para escribir sobre la situación mundial y algunos avances que se han tenido, Gates continuó en el plano personal. “Aunque pienso que las cosas en las que he estado trabajando son por mucho lo más interesante de mi año, sé que mucha gente tiene curiosidad sobre un tema cercano a casa: mi divorcio. Melinda y yo continuamos manejando nuestra fundación juntos y hemos encontrado un buen nuevo ritmo de trabajo, pero no puedo negar que ha sido un año de enorme tristeza personal para mí. Adaptarse al cambio nunca es fácil, no importa lo que sea. Me ha impresionado lo resilientes que han sido mis seres queridos -especialmente mis hijos- en estos momentos desafiantes”, expresa personalmente el fundador de Microsoft.

En un tono más amable, el empresario continuó: “Mi familia también experimentó muchos cambios más allá de lo que probablemente viste en las noticias. Mi hija mayor, Jenn, se casó este otoño, y su boda fue lo mejor de mi año. Nuestra hija más pequeña, Phoebe, se graduó de la preparatoria y entró a la universidad. Como mi hijo Rory también se encuentra lejos en la universidad, esto significa oficialmente que tengo el nido vacío. La casa está mucho más callada sin un montón de adolescentes pasando el rato todo el tiempo. Extraño tenerlos en casa, aunque sea más fácil concentrarme al leer un libro o acabar de trabajar estos días”.

Una buena nueva en el horizonte

Ha de recordarse que Gates fue una de las primeras personas en anticipar desde hace años el que se diera una pandemia como la que hemos vivido, lo que lo convirtió en una voz cantante en este proceso. Como millones de personas en el mundo, Bill explica que su vida se volvió muy aislada a partir del inicio de la pandemia e incluso, una vez vacunado, mantiene los cuidados: “Ha sido una experiencia extraña y desorientadora. Mi mundo personal nunca se había sentido tan pequeño como lo ha hecho en los últimos doce meses”. Pero, cuando se podría pensar que todo va en un tono negativo, el empresario ha dado una luz de esperanza en su mensaje.

Dentro de su texto, incluyó el subtítulo ‘Por qué tengo fe de que el final de la pandemia del Covid-19 está finalmente a la vista’. Aunque confiesa que jamás vislumbró que la variante Delta y la renuencia de la gente por vacunarse retrasaran tanto el final de la crisis sanitaria, por fin, el 2022 podría representar el final de esta situación.

