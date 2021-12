La Navidad llegó a casa de Thalía, ¡tienes que ver su arbolito!

Sin duda alguna, la Navidad es una de las temporadas favoritas de muchos famosos. Y es que estas fechas se prestan para tomarse unos días de descanso para disfrutar con la familia, además de que propicia reencuentros con los que más queremos y por supuesto, para dar y recibir regalos. Una de ellas es Thalía, quien siempre suele sorprender a todos sus seguidores con las decoraciones más espectaculares y con los looks más increíbles. Algo que este año no podría ser diferente, pues la intérprete de Amor a la mexicana ha demostrado a través de sus redes sociales que se encuentra lista para esta temporada de fiestas, pues se ha dejado ver bailando de felicidad al ritmo de su éxito Feliz Navidad frente a su hermoso y enorme árbol decorado, al mismo tiempo que presumía su mejor outfit para esta temporada, dejando en claro que la Navidad es una de sus temporadas favoritas del año y que se encuentra lista para disfrutar al máximo de estas fiestas en compañía de su hermosa familia. Da play al video y no pierdas detalle de la increíble decoración de la casa de Thalía.

