Alex Fernández habla emocionado de su bebita en camino: 'Le canto y todo'

Con tan sólo 28 años, Alex Fernández se encuentra realizado en todos los aspectos de su vida. Por un lado, ha ido consolidando su carrera como cantante, siempre con el apoyo de su familia, pues de hecho recientemente estuvo de gira junto a su papá, El Potrillo. Y en el plano personal las cosas no podrían estar mejor, pues meses después de que celebrara su boda civil con Alexia Hernández, anunció junto con ella la espera de su primer bebé, que luego se reveló, será una nena. Ilusionado por su próximo debut en la paternidad, el joven intérprete ha contado algunos detalles de cómo vive esta etapa y ha revelado si le gustaría escribirle nuevamente a la cigüeña en el futuro.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Cada vez falta menos para que Alex se estrene como papá, y mientras ese momento llega, el cantante habló al respecto de lo más emocionado durante un evento con causa. “Se viene una niña...”, comentó sonriente ante las cámaras de Televisa Espectáculos momentos antes de su presentación en la reciente edición del Teletón. El joven intérprete se refirió con cariño de su bebita, quien se llamará Mía, tal como él mismo lo dio a conocer en compañía de su esposa. “La panza ya se nota, me patea, le canto y todo y pues se siente increíble”, agregó el joven intérprete, quien ha compartido en sus redes sociales algunas fotos junto a Alexia mostrando su crecida pancita de embarazo.

VER GALERÍA

De lo más sincero, el primogénito de El Potrillo contó que desde muy joven tuvo la ilusión de convertirse en papá, y de hecho confesó que en cierta forma estuvo inspirado por sus padres. “Yo quería ser papá desde chiquito, era algo de lo que tenía muchas ganas, una ilusión que tenía desde chiquito… Mis papás me tuvieron a los 21, entonces decía: ‘Yo a los 21 voy a tener a mis hijos y todo’”, recordó Alex, Sin embargo, conforme creció se dio cuenta de que lo mejor era darle su debido tiempo a este importante paso en su vida. “Pero no, bueno, llegué a los 21 y dices ‘no, todavía no’, y dije: ‘Me quiero organizar, quiero tener mi vida bien formada, poder mantener a mis hijos, ya tener una carrera estable, tener una casa…’”, agregó.

VER GALERÍA

Aunque todavía no nace Mía, Alex está convencido de que ella serpa la primera de varios hijos, pues contó que le gustaría tener una familia numerosa, como de la que él forma parte. “Mira, yo creo que unos tres, mínimo, yo quisiera”, dijo cuando le preguntaron si le gustaría tener más bebés. “Pero si Dios me trae más, pues muy bien”, agregó. Y en lo que respecta a sus planes más próximos, el joven contó que tiene previsto descansar junto a su familia para las festividades en puerta, pues reveló que le espera un año de muchos compromisos. “Se viene mucho trabajo, Gracias a Dios, para el próximo año… Ya lo podrán ir viendo, muchas canciones y una producción muy padre”, anticipó.

La reacción de los abuelos ante la próxima llegada de Mía

El pasado mes de septiembre, América Guinart compartió en sus redes sociales la portada de la revista ¡HOLA! en la que se dio a conocer el gran anuncio de Alex y Alexia sobre su debut en la paternidad. En su publicación, la guapa tapatía agregó un cariñoso mensaje que dejó ver su sentir ante próxima llegada del nuevo miembro de la familia Fernández. “Dios me sigue llenando de bendiciones a manos llenas. Soy una mujer muy afortunada. ¡Otro regalo de la vida!”, entonces en su Instagram. “Gracias Alexia y Álex por hacerme tan feliz”, agregó. Y no fue la única en reaccionar a esta emocionante noticia, pues Alejandro también se refirió al respecto durante una entrevista en la que además habló de su primera nieta, la hija de Camila Fernández. “Estoy feliz con mi gorda, con Cayetana… Está hermosa, divina, ya empieza a gatear, a balbucear, a decir, está en su momento, es pura risa… Y ahora que Alex me acaba de dar la noticia, pues feliz, esperando al otro nieto”, dijo a Televisa Espectáculos.

VER GALERÍA