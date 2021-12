J Balvin se deja ver en su momento más tierno al lado de Río

Si bien, J Balvin se ha dado a conocer por ser uno de los reguetoneros más importantes del mundo y su música se oye en todos lados, desde la llegada de Río, el hijo que tuvo con la modelo Valentina Ferrer, ha quedado en claro que también es un padre muy entregado. Prueba de ellos son las publicaciones que suele hacer en sus redes sociales, en donde se ha dejado ver disfrutando de su paternidad al máximo y de lo más enamorado de su primogénito. Tal y como sucedió recientemente, cuando el intérprete de canciones como Mi gente compartió una linda postal en la que mostró uno tierno instante que vivió con su pequeñito.

A través de su perfil de Instagram, el guapo colombiano compartió una fotografía en la que se le puede ver recostado en una cama, usando una mascarilla de belleza y tomado una relajante siesta. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de esta linda postal, fue la forma en la que Río aparece recostado sobre el pecho de su padre, mientras lo observa atento. “El papá en spa atendido por Río”, se pude leer al pie de la imagen en la que se alcanza a ver la cabecita del bebé, siempre procurando cuidar la identidad del pequeño, a quien hasta ahora no han presentado de forma pública.

Como era de esperarse, los fans del reguetonero no tardaron en reaccionar a la publicación de su ídolo, llenando la publicación de buenos deseos para el pequeñito y para toda la familia. Entre las reacciones ha destacado la de la orgullosa mamá de Río, quien no tardó en revelar toda la verdad detrás de la enternecedora imagen: “No entendía nada baby Río, haciéndole spa y escuchándolo roncar”, compartió Valentina en los comentarios de la imagen, haciendo reír a todos los seguidores de Balvin.

¿Cómo es JBalvin como papá?

Si bien, el cantante suele ser muy discreto a la hora de compartir detalles de su vida privada de forma pública, nos hemos enterado de cómo es en su papel de papá gracias a las declaraciones que su pareja, Valentina Ferrer, realizó en octubre pasado en La Hora ¡HOLA! donde reveló que el reguetonero y ella han hecho un excelente equipo en la paternidad: “Súper cariñoso y me ayuda mucho. Le gusta cargarlo, darle de comer, todo, él no tiene problema. La primera vez que cambio los pañales fue gracioso verlo, pero la verdad es que ayuda mucho, es muy importante que la pareja ayude”, comentó la modelo.

En esa misma charla, la argentina también habló de cómo la maternidad la ha transformado. “Todo te cambia, la mirada, la forma de pensar, todo, es algo impresionante cómo uno al ser mamá. La gente te dice que cuando uno es mamá todo te cambia y uno dice: ‘No, no puede ser’, pero es impresionante”. La argentina reveló que Río ya es el consentido de su familia: “Todos felices, ellos están esperando a que yo tenga otro. Mi mamá tiene cinco, mi hermana tres, me dicen: ‘Ahora falta la nena’”. Por último, reconoció que su bebé es muy simpático y amoroso: “Es muy dulce y se está riendo todo el tiempo”, dijo.

