La romántica escapada a Los Cabos de Paola Ramones y Daniel Khosravi

Sin duda alguna, Paola Ramones se encuentra en una etapa de vida muy importante y especial. Y es que además de que está a punto de embarcarse en una aventura que la llevará a estudiar cine en Los Ángeles, California, la joven hija de Adal Ramones se encuentra muy enamorada de su novio Daniel Khosravi, con quien ha formado una linda relación en donde la complicidad y el amor se han convertido en su carta de presentación. Algo que ha quedado en claro durante la reciente escapada romántica de la pareja a Los Cabos, un idílico lugar en el que han vivido su amor al máximo, justo antes de que Paola haga las maletas y comience una nueva historia de vida en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Paola ha compartido algunos vistazos de sus relajantes vacaciones al lado de Daniel, instantes en los que han podido crear las más románticas memorias a la orilla de la playa, disfrutando al máximo de los hermosos paisajes naturales que ofrece este paradisiaco destino mexicano, siendo el momento del atardecer cuando la pareja se ha dejado ver de lo más romántica. “Gracias vida”, escribió la hija mayor del presentador de Nuestra Belleza Latina sobre una fotografía en la que se le pude ver posando de lo más relajada, teniendo como telón de fondo un hermoso viñedo.

Paola compartió una nueva fotografía en la que se puede ver a su guapo novio caminar entre los viñedos y sobre la cual agregó la frase: “Gracias a ti”, mostrándose muy emocionada de poder compartir esta linda experiencia a su lado y dejando en evidencia lo enamorada que se encuentra en estos momentos. “Eres luz”, agregó Paola junto a un video en el que se puede ver a Daniel regalarle unas sonrisas a su novia, mientras ella lo grababa de forma espontánea, tomándolo por sorpresa.

En los videos y fotografías que ha compartido Paola Ramones en sus historias de Instagram, hemos podido ver que la pareja ha pasado unos días muy divertidos y románticos, disfrutando de la deliciosa gastronomía del lugar, así como del sol y la playa. De hecho, una de las imágenes más entrañables ha sido una donde se puede observar a los novios juguetear entre las olas del mar, justo al atardecer, huyendo de la marea que se acercaba hacia ellos, sellando este instante con un lindo beso.

'Nunca había sentido un amor tan bonito…'

Si bien, Paola Ramones ha tenido algunas decepciones en cuestiones del amor, lo cierto es que ahora atraviesa por un momento muy especial y único, en el que se ha permitido enamorarse una vez más. Sin embargo, en esta ocasión todo ha sido muy diferente para ella, por lo que no podría estar más feliz de haber decidido comenzar una relación con Daniel. “Muchos de mi generación no creen en el amor, yo no creía en el amor, yo decía: ‘El matrimonio, para qué me caso…’. Yo creo que todas mis relaciones me han enseñado algo, pero nunca me había entregado tanto a una persona o un nunca había conectado con una persona como lo hago con Daniel, que es mi novio y la verdad es que nunca, nunca había sentido un amor tan bonito…”, expresó Paola durante una charla que sostuvo en exclusiva con HOLA.com México. “Ahorita estoy feliz de la vida, porque gracias a estos aprendizajes pude, tanto aprender que me tengo que amar a mí, y como me amo puedo amar a mi pareja…”, agregó.

