Michelle Salas recibe la visita sorpresa de su mamá y su abuela en Nueva York

Sin duda alguna, Michelle Salas tiene una conexión muy especial con todos los miembros de su famosa familia, por lo que siempre procura mantenerse al tanto de lo que sucede con cada uno de ellos, a pesar de la distancia. Además, la socialité siempre busca un espacio en su apretada agenda para visitar a su clan en México y compartir con ellos los momentos más especiales, sobre todo al lado de su bisabuela, doña Silvia Pinal, con quien Michelle tiene una relación muy cercana. Y aunque suele ser la influencer la que sorprende a su familia con sus visitas, en esta ocasión ha sido ella la que ha sido sorprendida por su mamá, Stephanie Salas, y por su abuela, Sylvia Pasquel, quienes viajaron hasta Nueva York para encontrarse con la modelo y pasar con ella unos días muy divertidos paseando por la Gran Manzana.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha compartido Michelle a través de sus historias de Instagram, en donde de lo más emocionada compartió una serie de videos en los que se puede ver como su famosa mamá y su abuelita ya la esperaban en su departamento mientras ella iba llegando, registrando el emotivo momento en sus redes sociales. Entre abrazos y besos, fue que la hija de Luis Miguel se reencontró con Stephanie y Sylvia, mostrándose muy conmovida ante la inesperada visita de su familia, a quienes había dejado de ver por algunos meses debido a su trabajo y a los compromisos laborales de su abuela y su madre.

En otro video compartido por Salas, se les puede observar disfrutando de una cena en un restaurante de Nueva York, luego de un día de compras. Y por supuesto, al ser una ocasión muy especial, aprovecharon que lograron reunirse tres generaciones de la familia para brindar con unas copas de vino. “¡Por fin juntas!”, expresó Michelle de lo más emocionada mientras chocaba su compa con la de sus acompañantes, quienes se dejaron ver muy sonrientes a la hora de brindar con Michelle.

VER GALERÍA

Stephanie Salas, la más orgullosa de sus hijas

Desde muy joven, la hija de Sylvia Pasquel ha demostrado que es una mujer con determinaciones muy claras. Y es que antes de llegar a la mayoría de edad debutó en la maternidad con la llegada de Michelle, faceta que compaginó con su carrera como cantante, profesión que mantiene hasta el día de hoy y que la ayudó a sacar adelante a sus dos hijas. Aunque reconoció que el camino no ha sido fácil, la satisfacción de ver a Michelle y a Camila convertidas en mujeres independientes y exitosas la hacen darse cuenta que, todo el sacrificio, ha valido la pena: “Darme cuenta que hice un gran trabajo como madre de familia, me da tranquilidad, me siento satisfecha por todo lo que, como mujer y como madre, he logrado”, confesó en una entrevista con Gente del periódico Reforma.

En esa misma charla, Stephanie Salas contó que cuando sus hijas eran más pequeñas, en algunas ocasiones tuvo que hacer a un lado su parte profesional por enfocarse en la crianza de las chicas con quienes tiene conexión inigualable: “Educar a mis hijas Michelle y Camila ha sido mi prioridad en la vida. A veces he dejado, incluso, mi carrera de lado para lograr ese objetivo”, agregó.

VER GALERÍA