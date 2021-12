Alex Fernández comparte detalles de la mejoría de su abuelo Don Chente: ‘Me impresionó bastante’

Este año ha sido sin duda agridulce para los Fernández, pues mientras que por un lado han celebrado buenas noticias como la próxima llegada de la hija de Alex, por otro, se han mantenido pendientes de la salud de Don Vicente, quien lleva casi cuatro meses hospitalizado. Afortunadamente, El Charro de Huentitán ha mostrado mejoría a lo largo de este tiempo, algo que seguramente ha resultado alentador para no sólo para su familia, sino también para sus fans, quienes han estado al tanto de su progreso y no han dejado de enviarle muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación. El hijo mayor de El Potrillo habló recientemente sobre el estado de salud de su abuelo, y ha admitido haberse sorprendido por su progreso.

Digno heredero del legado musical de los Fernández, Alex se presentó hace poco en el escenario del Teleton, y a su paso por la alfombra morada fue cuestionado sobre varios temas, entre ellos la salud de Don Vicente, de lo que habló con total sinceridad. “Va bien, es una enfermedad que es muy lento el avance, hay gente que por lo general tarda un año en recuperarse, pero lo bueno es que mi abuelo va muy bien”, comentó el joven intérprete ante las cámaras de Televisa Espectáculos, asegurando además que está respondiendo de manera positiva a los tratamientos que está recibiendo. “Está dando respuesta y muy buena respuesta”, agregó.

No obstante, Alex contó que meses atrás la situación de Don Chente era muy diferente, e incluso admitió que para él era impactante verlo en el estado en el que se encontraba. “Al principio pues sí a mí me daba miedo verlo porque pues no se podía mover nada, sí te veía, estaba semi sedado, consciente, pero yo sí entré medio en shock”, reconoció. Sin embargo, El Charro de Huentitán ha mostrado un gran progreso a lo largo de este tiempo que lleva en el hospital, y fue su nieto mayor quien pudo constatarlo, sobre todo cuando lo visitó después de un rato de estar fuera por compromisos laborales. “Por trabajo, por la gira que hice con mi papá en Estados Unidos y todo, pues sí dejé de verlo un buen rato y cuando lo vi, hace poquito, en ese tiempo que duré tanto sin verlo, y llegué y lo vi, no bueno, me impresionó bastante”, contó el primogénito de El Potrillo. “Ya súper consciente, ya movía súper bien los ojos, movía toda la cabeza, movía los hombros, estaba empezando a mover las manos, no hablaba por el tubito que traía, pero me decían los doctores que igual y ya podía hablar”, detalló.

Si bien el joven cantante comentó que su abuelo no puede hablar por el procedimiento al que fue sometido, explicó que eso no le ha impedido comunicarse con su familia. “Sin hablar pero ya movía la boca, movía la lengua, entonces pues yo si quedé impresionado”, comentó Alex, quien se mostró muy esperanzado en que Don Vicente siga avanzando en su recuperación. “Dije: ‘No bueno, o sea, rapidísimo va a salir de esto si Dios quiere’, y si Dios quiere ya pronto se pueda reincorporar con nosotros también”, agregó el intérprete.

El reciente parte médico de Don Chente

El pasado 30 de noviembre se dio a conocer la última actualización sobre el estado de salud de Don Chente. “El Sr. Vicente Fernández, el fin de semana presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas, por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio, ajuste de su medicación y se trasladó a terapia intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad”, se indicó al inicio del comunicado emitido por su equipo médico, en el que se hizo hincapié en que El Charro de Huentitán continúa estable, despierto, sin sedación e interactuando con su familia, principalmente con su esposa, Doña Cuquita. “Se realizó revisión de aparato gastrointestinal sin encontrar evidencia de trastorno relevante. Su sistema urinario presentó inflamación, misma que está siendo tratada. Su corazón estable al momento. Continuamos con manejo disciplinario y apoyo de rehabilitación física y nutricional”, agregó el texto.

