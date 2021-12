'Ya tenemos nombre', Ximena Navarrete da más detalles de su embarazo

El embarazo ha sido para Ximena Navarrete una de las etapas más plenas, en la cual no solo ha tenido la dicha de redescubrirse, sino también de compartir con sus fieles seguidores cada detalle de esta fascinante experiencia que ha hecho posible de la mano de su esposo, Juan Carlos Valladares. Esta vez, a poco tiempo de que nazca su bebé, la ex Miss Universo ha querido revelar cómo marcha todo para ella, no solo despejando las dudas en torno a cómo desea que se dé el nacimiento de su primogénita, sino también para anunciar que ya ha elegido el nombre con el que la llamarán. De esta manera, la guapa tapatía se prepara para el gran momento, en una cuenta regresiva que está llena de sorpresas.

Como ya es costumbre, Ximena posó guapísima en sus redes sociales para presumir su ‘baby bump’ y no solo eso, porque inició una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, en la que dio a conocer los pormenores de este embarazo que la tiene muy ilusionada. De hecho, uno de los usuarios la cuestionó sobre si será parto natural o cesárea, a lo que respondió con toda sinceridad. “Lo que Dios quiera, mientras la baby esté bien. Se intentará natural, pero no siempre pasa como nosotros tenemos de idea inicial. Estoy abierta a las dos opciones”, comentó tan transparente como ha sido a lo largo de estos meses, desde que hizo pública la buena nueva.

Por si fuera poco, la curiosidad de sus seguidores fue más allá, por lo que no dudaron en preguntarle si ya había elegido algún nombre para la niña, destapando tan solo parte de este misterio. “Sí, ya tenemos nombre”, dijo Ximena, aunque sin revelar esta noticia que seguramente compartirá en próximas semanas. Del mismo modo, la ex reina de belleza atendió otro de los comentarios, en el que la cuestionaron sobre cuándo podría nacer la bebé, pues a algunos de sus fanáticos la dulce espera les ha parecido larga. “A mí se me ha pasado muy rápido, nacerá en cualquier momento”, agregó, sin dejar de mencionar cómo ha llevado este proceso en el que ha tenido actividad física. “He subido de peso lo que mi cuerpo necesita subir, me he mantenido haciendo ejercicio todo el embarazo, he comido la mayor parte del tiempo sano y me he dado mis gustos. Me siento más feliz que nunca de lo que mi cuerpo es capaz de hacer…”, dijo.

Empática con las demás mujeres

Cabe destacar que desde el inicio de su embarazo, Ximena ha sido muy abierta en compartir detalles de su experiencia, esto con la finalidad de que otras mujeres que han estado en su situación puedan mantenerse al tanto de los procedimientos, especialmente por el tratamiento al que ella se sometió para poder quedar embarazada. “He compartido con ustedes algunas cosas sobre mi embarazo, pero nunca absolutamente todo. El compartir la situación de mi tratamiento, es principalmente porque miles de mujeres pasan y pasarán por lo mismo… Pero siempre hay partes que se quedan en privado”, dijo.

Por otro lado, Ximena ahondó en más información sobre cómo marchan las cosas con su bebé, que no para de crecer. “Aproximadamente, según mi último 3d, mi bebé está pesando 3.500 kilogramos, ya cuando nazca veremos en cuánto está”, señaló. En ese espacio, también contó algunos de los pormenores por los que tuvo que pasar al inicio. “Al inicio, en el primer trimestre, tuve un hematoma intrauterino que me provocaba sangrados, pero en mi caso fue cuestión de guardar reposo unos días en lo que pasa el sangrado y listo…”, comentó, mostrando una nueva imagen del ultrasonido 3d de la niña.

