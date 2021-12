Daniella Álvarez recupera una joya muy especial que le había sido robada hace 10 años

Hace 10 años, la vida de Daniella Álvarez cambió para siempre al ganar la corona del certamen de belleza Señorita Colombia, lo cual la llevaría a representar a su país en Miss Universo. En aquel entonces, Daniella recibió de parte de la organización del concurso local un increíble anillo en forma de corona con un valor muy especial, pues además de que fue hecho en una de las casas joyeras más importantes de Colombia, no existe otro igual, pues a todas las ganadoras de este show se les da un diseño diferente y personalizado. Sin embargo, el gusto le duró poco a la hermosa novia de Daniel Arenas, pues tan solo tres meses después de haber ganado, le fue robado su anillo. Así lo ha hecho saber la presentadora a través de sus redes sociales, en donde ha revelado con mucha emoción que tras 10 años de haber perdido está preciada joya, por fin la ha recuperado.

A través de su perfil de Instagram, Álvarez compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver recibiendo nuevamente su anillo, rodeada de su familia y de la mano de su guapo novio, además de unas imágenes del día en el que lo recibió por primera vez. Al pie del álbum fotográfico, la modelo escribió: “Hace once años, cuando tuve el honor de ganar el título de Señorita Colombia, recibí este anillo que a solo tres meses me lo robaron. Me acuerdo lo triste que me puse pues el valor sentimental era y sigue siendo mucho más grande que el costo que pudiera tener lo material. Hoy, diez años después, @andrelaurentjoyeria me hace el honor de tenerlo nuevamente conmigo! La emoción y alegría es invaluable, recordar uno de los momentos más felices de mi vida con @reinadocolombia no tiene precio”, relató.

Daniella contó que tras haberlo perdido, hizo de todo para recuperarlo, aunque no tuvo éxito. Para fortuna de la exMiss Colombia, la casa joyera decidió hacer un nuevo anillo para ella, idéntico al que le dieron hace 11 años, por lo que no dudó en compartir su alegría con todos sus seguidores. “Aquí entre nos, pasé un mes buscando en las páginas amarillas del directorio telefónico todos los lugares de empeño preguntando si habían recibido un anillo en forma de corona, ninguno me dio respuesta positiva. Varias de nosotras como Miss Colombia hemos perdido nuestro anillo por alguna razón y la joyería no repite porque además no existe un precio para comprarlo. Ahora me entenderán la emoción y la fortuna que @andrelaurentjoyeria me lo haya permitido tener otra vez! Gracias”, finalizó.

¿Compromiso a la vista?

Si bien, Daniella Álvarez ahora podrá portar orgullosa este hermoso anillo, lo cierto es que hay otra joya que le gustaría portar en la mano y es la de compromiso, algo de lo que la presentadora habló durante una entrevista que sostuvo con el presentador Jomari Goyso para su podcast, en donde fue cuestionada sobre si Daniel ya le había pedido matrimonio: “No… Yo me voy a dejar sorprender”, expresó Daniella. Sin embargo, el anfitrión quiso insistir en el tema y logró que la modelo revelara algunos detalles de lo que le gustaría y lo que no para ese momento tan especial, aunque ella fue sincera al confesar que “ni él (Daniel) me ha preguntado cómo me lo imagino”. La exreina de belleza dijo inclinarse por un anillo con diamante circular, y descartó que vislumbre su pedida de mano con elementos extravagantes, como aquellas que se han puesto de moda en las que los novios hacen la pregunta el mensaje por medio del humo de avión o cosas similares. "Ay no, eso no, yo quiero que me lo pida, quiero que sea ojo a ojo, así, compenetrados… Que no haya nada que me desenfoque en ese momento sino solo él y yo”, confesó. “Puede estar en cualquier parte y se puede arrodillar”, dijo.

Además, manifestó que no le gustaría hacer alguna transmisión en televisión o en redes sociales del momento en el que le pidan matrimonio. “No, yo no quiero que haya ninguna cámara para que el mundo lo vea, yo quiero que lo graben, alguien tiene que grabar ese momento, porque qué tal que sea un momento en el que no está mi familia, que no esté su familia, que quede (para después) No, yo no quiero ningún live”, dijo convencida.