Así fue el increíble debut de Jacky Bracamontes como bailarina

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes se ha convertido en una de las celebridades más queridas de la televisión. Y es que además de su gran carísima e inigualable belleza, Jacky ha demostrado ser una mujer muy talentosa, por lo que se ha ganado el corazón de su público gracias a sus entrañables personajes de telenovelas y a los programas en los que ha fungido como presentadora. Sin embargo, este fin de semana la actriz ha demostrado que, además de la conducción y la actuación, también es una bailarina con mucho talento, al sorprender a todos con un espectacular número de baile con el que abrió la gala final del reality show que ella condujo Así se baila, dejando a más de uno con lo boca abierta gracias a sus habilidades en la pista.

Enfundada en un minivestido de flecos dorados, con el que lució de lo más guapa, Jacky se apoderó de la pista de baile con sus pasos, demostrando que tiene mucho talento y ritmo para hacerlo. Pero Jacky no estaba sola en el escenario, pues junto a ella también estaban sus compañeras del show, Mariana Seoane y Adamari López, quienes acompañaron a la hermosa tapatía en su coreografía, en la cual contó con la ayuda de su copresentador Carlos Adyan, quien fue su pareja de baile para este número.

A lo largo de la semana, Jacky ya había adelantado que se presentaría en la pista de Así se baila con un número muy especial, por lo que no dudó en mostrar detalles de los ensayos, en donde se le pudo ver muy comprometida con su papel de bailarina. Y es que además, a la presentadora le hacía mucha ilusión el poder presentarse en la pista de baile, pues nunca había hecho algo igual, por lo que este show resultó ser su primera vez. “¡Lista para mi debut como bailarina (30 segundos) en #AsiSeBaila!”, expresó Bracamontes en Instagram mientras presumía su increíble atuendo con el sorprendió a todos.

Si bien, el debut de Jacky como bailarina resultó ser todo un éxito, lo cierto es que la actriz dudó en un principio en hacerlo, aunque ya en los ensayos y al final de su presentación quedó encantada con lo logrado. “Me costó trabajo aceptar bailar… pero les confieso que ¡amé la experiencia!”, expresó la protagonista de telenovelas como Las tontas no van al cielo en una publicación que realizó en su perfil de Instagram.

Los increíbles looks de Jacky para la final de ‘Así se baila’

Pero si la hermosa tapatía no decepcionó en la pista de baile, tampoco lo hizo con los increíbles looks que mostró durante la gala final del reality de Telemundo, en donde se dejó ver de lo más guapa como siempre. Siguiendo el estilo del vestido con el que apareció en la pista de baile, Jacky optó por un hermoso diseño de noche color dorado de Giannina Azar con el que lució perfecta y ad hoc para la ocasión, complementando su atuendo con accesorios en el mismo tono que el vestido y llevando el pelo suelto con unas ligeras ondas en las puntas. Pero ese no fue el único look con el que impactó durante la noche, pues en un segundo cambio la presentadora lució un estilo igual de elegante que su anterior pero un poco más sexy. Para esta ocasión, Jacky impactó con un vestido rojo de KRIADO de cuello halter y una avertuara a la altura de las piernas, llevando el pelo recogido en un chongo bajo y complementado su atuendo con accesorios plata de Charlie Lapson.

