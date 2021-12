Ingrid Coronado sobre las críticas: 'No se le puede caer bien a la gente'

Luego de varios años de anunciar su retiro temporal de la televisión, Ingrid Coronado confirmó su esperado regreso a la pantalla chica de la mano de TV Azteca, el cual se estrenó hace un par de semanas. La conductora se ha mostrado emocionada por este nuevo proyecto, el cual le ha permitido reafirmar que sigue siendo uno de los rostros favoritos en el medio. No obstante, la presentadora está consciente de que al ser una figura pública siempre estará expuesta a la polémica y a las críticas, de hecho, en más de una ocasión lo ha experimentado en carne propia debido a situaciones de su vida personal y laboral, sin embargo, ella prefiere mantenerse ajena a todo esto y enfocarse en lo realmente importante para ella, tal como ella misma lo ha confesado recientemente.

Agradecida por el recibimiento que ha tenido en su programa Todos a Bailar, Ingrid prefiere dejar de lado las polémicas que la han alcanzado recientemente, además, todas las experiencias que vivió en el pasado le han dado las herramientas para afrontar con madurez estas situaciones. “Yo viví una de las situaciones mediáticas más fuertes que ha habido en este país, desgraciadamente…”, admitió la conductora en entrevista para el diario El Universal, sin entrar en detalles sobre aquellas vivencias. “Pero eso me dio cualquier cantidad de formas de afrontar las situaciones que pueden no ser agradables”, aseguró la estrella de televisión. “Siempre habrá en redes sociales comentarios que pueden ser afortunados, algunos desafortunados, no se le puede caer bien a la gente”, agregó. Con esta filosofía, cuando se refiere a su persona, Ingrid prefiere quedarse solo con los comentarios positivos, y cuando se trata de su profesión, está abierta a todas aquellas críticas que le ayuden a mejorar.

En esta oportunidad, la presentadora también se refirió a lo que vivía en aquel momento en el que decidió tomarse un descanso de la televisión y enfocarse en otros proyectos personales. “Mi cabeza estaba pensando en 50 mil cosas a la vez, siempre tuve claro que mi bienestar y el de mi familia era prioridad, entonces es por eso que me tomé ese tiempo”, explicó, asegurando que fue la decisión más sensata que podía tomar en ese entonces. “Porque sino mi estado de salud iba a empezar a pagar factura y yo quiero estar bien para mí, para mis hijos y para el público que me ha acompañado a lo largo de los años…”, continuó la expresentadora de Venga la Alegría. “Entonces, este cansancio era el que hacía que fuera más complicado hacer algo tan sencillo como reír, por eso creo que este tiempo fue fantástico para mí”, dijo convencida.

Gracias al profesionalismo con el que se ha conducido a lo largo de su trayectoria, a Ingrid no le han faltado oportunidades y no sólo como la que ahora ha tomado en la televisión, sino también otras en distintos ámbitos, como cuando pudo desempeñarse como locutora de radio, escritora o youtuber. “Mi carrera habla por mí, llevo muchos años siendo una persona sumamente entregada a su trabajo, soy muy profesional y me gusta hacer mi trabajo lo mejor posible, trato de hacerle la vida fácil a quienes trabajan conmigo, para que tengamos un producto exitoso, por eso es necesario que (lo proyectos) me gusten y me apasionen”, agregó.

Lo que echaba de menos de la televisión

El pasado mes de marzo, cuando aún nadie veía venir su regreso a la pantalla chica, Ingrid se sinceró sobre aquellos aspectos que echaba de menos en su vida en los foros, además, reveló las circunstancias en las que regresaría a la televisión. “Hablando de extrañar, me gustaba que me maquillaban y los vestidos…”, confesó en entrevista con Antonio Hermida para TVyNovelas, a lo que el periodista le preguntó si se refería al glamour que caracteriza a este medio. “¡Exacto! Sí me gustaba, lo disfrutaba… Por ejemplo, antes llegaba al gimnasio con pestañas postizas; este asunto de mujer me parecía divertido, agregó entonces, aunque confesó que en aquel momento era feliz con su programa de radio junto a Tamara Vargas. Sin embargo, aseguró que no descartaba regresar a la televisión, siempre y cuando fuera con un proyecto que la apasionara. “Hacer algo diferente: un matutino o un reality ya lo hice, fue increíble y lo disfruté mucho. Lo que me mantiene motivada es hacer algo que antes no había hecho, con contenidos más profundos”, comentó. “Me gustaría un programa que tenga que ver con la música; eso me gusta de la radio: que programamos nuestras canciones. Lo que he aprendido con mi retiro y la pandemia es que de lo que se trata es de estar flojita y cooperando”, señaló, dejando entrever cierta disposición a ser flexible con sus condiciones.

