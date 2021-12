Reportan que Kylie Jenner y Travis Scott 'están 100% juntos' tras haberse puesto en entredicho su relación

Luego de que se filtrara una información en la que se aseguraba que, a pesar de estar esperando a su segundo hijo, Kylie Jenner y Travis Scott no han estado involucrados románticamente desde hace dos años, fuentes cercanas a la pareja han salido a desmentir esta versión. Y es que durante la semana, algunos suscriptores de W Magazine comenzaron a recibir el número del mes de diciembre en el que Kylie y Travis engalanaban la portada, misma que fue descartada por la editorial y los protagonistas de la historia, luego de los trágicos hecho ocurridos en uno de los conciertos del rapero, en el que tras una estampida humana fallecieron 10 personas. Sin embargo, algunos ejemplares de la revista sí lograron ser enviados a sus destinatarios, por lo que la información no ha tardado en filtrarse y en hacerse viral.

En este número de la revista, en la que se puede ver a la pareja posar con mucha complicidad y química, el autor del artículo asegura que, a pesar de la conexión que mostraron la empresaria y el padre de su primera hija durante la sesión de fotos que protagonizaron para este fallido número, la realidad es que no viven una relación tradicional y que podría estar siguiendo el patrón de algunas de sus hermanas, quienes han decidido tener hijos sin casarse con los padres de los pequeños. "Travis y Kylie parecían muy cómodos debajo de las sábanas, pero a pesar de que pronto tendrán dos hijos en común (su hija, Stormi, tiene 3 años), no son pareja y no lo han sido en dos años. ¡Son una familia moderna!”, se puede leer en un fragmento de la publicación que ha citado TMZ, medio que ha tenido acceso al número cancelado de W Magazine.

Sin embargo, TMZ también ha hecho evidente que el artículo de W Magazine ha sido escrito desde la especulación, pues en ningún momento se cita directamente a ninguno de los dos involucrados, por lo que su información podría ser imprecisa. En contraste, el medio ha citado a una fuente cercana a los futuros papás, quien ha negado rotundamente esta información, asegurando que Kylie y Travis atraviesan por un excelente momento en su relación. “KJ y TS están 100% juntos en este momento, lo que significa que están involucrados románticamente y, presumiblemente, también son exclusivos”, apuntó el medio, que además detalle que Kylie y Travis estaban juntos cuando comenzaron a planear y se realizó la portada de W Mag, la cual se presume se llevó a cabo durante los primeros días de noviembre, justo antes de la tragedia ocurrida en el recital que Scott ofreció en el festival Astroworld.

Cabe destacar, que en redes sociales Kylie Jenner y Travis Scott han sido muy explícitos con el amor que se tienen, por lo que sin duda ha llamado la atención la información que se ha filtrado en los últimos días. Basta recordar que a inicios de noviembre, el rapero le regaló a la madre de sus hijos y a la pequeña Stormi unos increíbles anillos de diamantes valuados en 5 millones de pesos, para que así pudieran combinar a la perfección sus atuendos.

Kylie siempre tuvo en mente el hacer crecer su familia

A través de sus redes sociales, Kylie ha respondido algunas preguntas a sus fanáticos, quienes no se han resistido a preguntarle si entre sus planes está darle un hermanito a Stormi, a lo que ha respondido con toda sinceridad: “No puedo esperar a tener más bebés”, le dijo a uno de sus seguidores en 2019, según retoma People. Posteriormente, en 2020, la socialité fue más específica sobre la idea de hacer crecer la familia, revelando cuántos hijos le gustaría tener. “Seguramente cuatro hijos…”, aseguró, aunque también dijo que no tenía un tiempo específico para eso.

