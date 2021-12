Gabriel Soto recuerda a su mamá en una fecha muy especial: 'Felicidades hasta el cielo'

Con el corazón lleno de nostalgia, Gabriel Soto ha recordado a su mamá, la señora Elisa Díaz Lombardo, quien falleció hace más de 37 años una complicación gastrointestinal, cuando el actor tenía sólo nueve años. Y es como cada 5 de diciembre, Gabriel no puede evitar rendirle un emotivo homenaje en su memoria, pues es en esta fecha cuando su progenitora cumplía años. Es por eso que Soto ha querido celebrar la vida de doña Elisa, a quien el artista siempre tiene presente en su corazón y a quien ha decidido rendirle un homenaje al llamar a su primogénita, Elissa Marie.

A través de su perfil de Instagram, Gabriel compartió una fotografía en blanco y negro de su mamá, a quien se le puede ver muy guapa, posando para la cámara con una actitud muy seria. Al pie de la imagen, el actor escribió unas líneas en las que se mostró orgulloso de su progenitora, dejando en claro el gran amor que tiene por ella. “Felicidades hasta el cielo mamá. Siempre en mi corazón. Hoy cumplirías 69 (años). Seguro todos los Ángeles te están festejando”, expresó el artista de lo más conmovido, dejando salir su lado más sensible.

A pesar de que el actor era muy pequeño cuando su mamá partió, Gabriel procura tenerla presente siempre, pues guarda los recuerdos más especiales que pudo crear al lado de ella durante sus primeros años de vida. Es por eso que en fechas muy significativas suele recordarla y dedicarle algunas publicaciones en sus redes sociales, compartiendo con sus fans sus sentimientos más profundos. “Hoy hace 37 años partiste, pero te pensamos y te extrañamos todos los días mamá y sé que siempre estás presente. Besos hasta el cielo”, escribió el actor en su feed de Instagram el pasado 8 de junio, fecha en la que se conmemora el aniversario luctuoso de su mamá.

Los recuerdos que guarda sobre ella

Debido al delicado estado de salud de su mamá, Gabriel fue separado de ella dos años antes de su partida, por lo que su papá se hizo cargo de él. A pesar de que fueron pocos años los que pudo pasar a su lado, el artista logró crear algunas memorias que guarda muy bien en su corazón. “Prácticamente dejé de ver a mi madre cuando yo tenía 7 años, fueron épocas muy complicadas entonces también la psique me hace no recordarla, es como una defensa que tengo. Los pocos recuerdos que tengo de mi madre son de amor, de cómo era su forma de ser, que era como muy viva, muy alegre…”, confesó en enero pasado durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón.

“Circunstancias de la vida, me quedo evidentemente con mi papá, mi mamá ya estaba mal de salud, ya no estaba en condiciones óptimas como para cuidarme, me fui con mi papá y fue entonces que empezó como su debacle, su caída en cuestión de salud. Siempre estuvo la familia de mi mamá al pendiente de mí, estuvo mi papá, la familia de mi papá. Son circunstancias que a uno le toca vivir y que hay que afrontarlo”, reconoció el actor quien además del apoyo de su papá, contó con los cuidados de su tía, hermana de su mamá quien lo ha protegido toda su vida.

