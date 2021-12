De lo más consentido, así ha celebrado Pato Borghetti su cumpleaños 48

Para Patricio Borghetti no hay nada más importante que la familia. Algo que ha dejado en claro en más de una ocasión a través de sus redes sociales, en donde suele compartir los detalles más entrañables al lado de todo su clan. Es por eso que para su cumpleaños 48, que se celebra este domingo 5 de diciembre, el presentador de Venga la Alegría se ha dejado consentir por el cariño de su círculo más cercanos, quienes se han encargado de consentirlo al máximo, haciéndolo sentir todo el amor que tienen por él.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló el mismo Pato a través de su perfil de Instagram, en donde ha compartido algunos detalles de las lindas sorpresas que ha recibido desde las primeras horas de este domingo, una fecha muy especial en la que se ha dejado rodear del amor de los suyos. “Mi mejor regalo de cumpleaños, ¡despertar así! ¡Gracias familia! ¡No necesito nada más! ¡Los amo con todo lo que tengo!”, expresó el también cantante al pie de una linda fotografía en la que se le puede ver aún en la cama, rodeado de sus hijos, Gia, Rocco y Santino, así como de su amada Odalys Ramírez y otros miembros de su familia.

Como era de esperarse, Odalys le ha dedicado una linda publicación en sus redes sociales, en las que además de mostrar algunos de los instantes más especiales al lado de Pato, también destacó su lado más familiar, dejando en claro el gran amor que tiene por él. “¡Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños! Al más amoroso novio, el mejor papá, hijo y amigo que conozco. Te amamos profundamente y nos encanta formar parte de tu felicidad. ¡Te amo, guapo mío! Muchas cosas buenas hice en vidas pasadas, ¡para por fin encontrarte en esta! ¡A festejar!”, expresó la presentadora del programa Cuéntamelo ya!, provocando una ola de felicitaciones para el actor de origen argentino.

VER GALERÍA

Por otro lado, Odalys compartió algunos videos en sus redes sociales en donde mostró cómo fue que la familia al completo sorprendió a Pato durante las primeras horas del día. En los clips se puede ver cómo acompañada de Gia y Rocco, además de Santino, entraron a la habitación del presentador y lo despertaron al ritmo de Las mañanitas, con todo y pastel en mano. Sin duda alguna, los más emocionados fueron los hijos del también cantante, quienes no dejaron de echarle porras a su papá y de llenarlo de abrazos en su día especial.

Una década de amor

Para muchos, Odalys y Pato se han convertido en una pareja ejemplar. Y es que a lo largo del tiempo que llevan juntos, han puesto en alto el especial compromiso que los une, una etapa que ha transcurrido en 10 años y en la que el amor ha sido su mayor carta de presentación. “Tengo tanto que agradecer a la vida por ponerte en mi camino. No sé qué hubiera pasado si nuestras vidas no se hubieran cruzado. Solo sé que no sería tan feliz. Tu amor leal, completo, pacífico, generoso… Gracias por estar en mi vida, acompañarme a cada paso, abrazarme, cuidarme, procurarme, respetarme e impulsarme. Gracias por hacerme reír hasta en las situaciones más dolorosas. Que super equipo hemos formado. Me siento tan orgullosa de ti, de mí, de nuestra familia. ¡Felices 10 años amor de mi vida! Gracias por este amor bonito…”, escribió la guapa presentadora en redes sociales en febrero pasado a propósito de su décimo aniversario.

Del mismo modo, Patricio correspondió al gesto de su prometida, reiterándole el enorme cariño que le tiene. “¡10 años del más grande amor @odalysrp! De mucha magia y pasión, de reírnos juntos todos los días, de cuidarnos, de admirarnos, de hablar el mismo idioma a la hora de resolver problemas, algo que ha sido clave en nuestra relación, porque no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero hasta en las peores. Te quiero siempre en mi equipo. Me haces querer ser mejor siempre, y por eso siempre te digo que lo que tenemos es un unicornio, parece irreal y mágico, ¡pero lo tenemos! ¡Te amo para siempre!”, compartió el intérprete.

VER GALERÍA