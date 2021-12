Tras aparecer con mascarilla de oxígeno, Danna Paola habla de su estado de salud

Sin duda alguna, Danna Paola se ha caracterizado por ser una de las celebridades más transparentes con sus fans, por lo que a través de sus redes sociales suele compartir con ellos los detalles más importantes de su carrera y de su vida personal, además de sus increíbles looks. Tal y como lo ha hecho este fin de semana, luego de haber preocupado a todos sus seguidores al dejarse ver en una de sus historias de Instagram usando una mascarilla de oxígeno, evidenciando así que no se encontraba del todo bien de salud, pues además escribió el mensaje: “Abríguense, amiguitos”. Como era de esperarse, la fotografía de la cantante causó conmoción entre sus fans, quienes de inmediato mostraron su preocupación en redes sociales, preguntando por su estado de salud y si todo se encontraba bien con ella. Ante la ola de mensajes, Danna Paola no dudó en salir a calmar los ánimos de sus fans y aclarar que se encuentra bien.

A través de su perfil de Twitter, la intérprete de Calla tú compartió un mensaje en donde explicó el por qué apareció en sus redes usando una mascarilla de oxígeno, asegurando que se encuentra bien, pero descansando, pues sí estuvo un poquito enferma de las vías respiratorias. “Bebés gracias por preocuparse, estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita…”, explicó la intérprete en su tuit, despejando así las dudas de sus fans, quienes preocupados no habían dejado de preguntar por ella.

Por otro lado, la cantante se encargó de aclarar que estuvo enferma por un resfriado y que nunca fue algo más grave, por lo que recomendó a sus fans tomar medidas contra los cambios de temperatura, sobre todo en estás épocas, y cuidarse de los resfriados, pues en ocasiones se llegan a complicar, como a ella el pasó. “El resfriado que agarré está muy heavy, gracias a Dios no es Covid. Pero please, tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa”, finalizó.

El valor de cuidar su privacidad

Si bien, Danna Paila suele ser muy transparente a la hora de compartir sus sentimientos con todos sus seguidores, lo cierto es que también hay ciertos aspectos de su vida personal que prefiere no hacerlos tan públicos, algo que ha sido evidente con su relación con Alex Hoyer, de la cual se conocen pocos detalles. Y es que con el ascenso de su carrera y el éxito a raíz de su paso sobre los escenarios, ha generado mayor interés mediático. “Sobre todo con mi vida personal, siempre la voy a mantener para mí porque de verdad es algo como de las pocas cosas que uno tiene para cuidar, es un diamantito que hay que cuidar mucho para justo evitar este tipo de cosas…”, dijo durante una charla con Los Ángeles Times.

Gracias a los años de experiencia en el medio artístico, Danna también ha podido atesorar aprendizajes que le han permitido moverse con mayor seguridad en el entorno, manteniéndose alejada de todos aquellos que pretenden sacar algún provecho de su condición como figura pública. “Es difícil tener cosas reales en la vida de un artista, porque aunque no sabes, aunque no me quiero poner como víctima, pero siempre hay personas que se acercan por otro interés, o con un as bajo la manga, entonces hay cosas que hay que cuidar…”, aseguró

