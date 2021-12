'La relación entre ellos es de ellos', Victoria Ruffo sobre José Eduardo y Eugenio Derbez

Sin duda alguna, Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo han logrado formar una relación muy cercana y especial, a pesar de los años en los que vivieron distanciados durante los primeros años de vida del joven actor. Sin embargo, con el paso de los años el joven actor y su padre se han ido acercando cada vez más, por lo que ahora son muy unidos. A pesar de esto, las especulaciones nunca faltan y alrededor de ellas fue entrevistada Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, quien se ha encargado de dejar en claro que entre su hijo y su ex siempre ha habido una excelente relación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una reciente charla que sostuvo con el programa Hoy que Victoria fue cuestionada sobre la relación que mantiene José Eduardo con su papá, un momento en el que aprovechó para resaltar la gran complicidad que existe entre ambos y el gran amor que su primogénito tiene por Eugenio. "La relación entre ellos es de ellos, yo la verdad me da gusto que se lleven, me da gusto que se frecuenten, me da gusto que exista una relación, obviamente pues es su papá y José Eduardo lo quiere mucho y lo admira mucho", expresó la actriz con toda sinceridad.

Ante la insistencia del reportero que la entrevistaba, la actriz se encargó de dejar en claro que ella no está al tanto de lo que sucede entre su hijo y su papá, por lo que al ser cuestionada los rumores que han rodeado a Eugenio y a José Eduardo, los cuales surgieron a raíz de la reciente visita de Eguenio a México, Victoria fue tajante: "Yo no supe que vino", expresó entre risas.

VER GALERÍA

Aunque mucho se ha hablado sobre la separación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, lo cierto es que José Eduardo guarda muy buenos recuerdos de su infancia, a pesar de que el tiempo que podía pasar con su papá era limitado y de los desencuentros que pudieron tener sus padres en el pasado, por lo que reconoce haber tenido una muy buena infancia. “Mi mamá siempre fue muy abierta, como de fue un ciclo, se acabó (la relación). Mi mamá en la vida me habló mal de mi papá, siempre lo manejó como de ‘fue un ciclo, se acabó, seguimos adelante y nos tenemos tú y yo y tu papá siempre va a existir, siempre va a estar ahí y siempre vas a tener un papá'”, recordó en noviembre del año pasado en una charla que sostuvo con el programa SNSERIO, de Multimedios.

¿Victoria Ruffo desea que José Eduardo la convierta en abuela?

Si bien, José Eduardo se ha dejado ver de lo más enamorado de su novia Paola Dalay, su noviazgo va paso a paso por lo que a dos años de distancia ven muy lejana la posibilidad de comenzar una vida familiar. Eso lo tiene muy claro Victoria, quien recientemente aseguró que no tiene prisa por convertirse en abuela, dejando en claro que esa decisión solo le corresponde a su hijo y a su pareja tomarla. “Si yo tengo ganas o no tengo ganas de ser abuela, pues me da igual. No es algo que me quite el sueño…”, dijo la intérprete en una reciente charla concedida a las cámaras del programa Hoy. “Por el momento no (deseo ser abuela), es decisión de mi hijo y pues lo que él decida para mí está bien…”, agregó.

VER GALERÍA