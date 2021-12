'Nunca te dejo de extrañar', Ana Bárbara a su hermana Marissa en una fecha muy significativa

Sin duda alguna, Ana Bárbara es una de las celebridades más transparentes con sus fans, pues siempre está dispuesta a compartir con ellos los detalles más significativos y personales de su vida, sobre todo cuando se trata de momentos muy especiales. Tal y como sucedió recientemente, cuando la cantante recordó a su hermana Marissa, quien falleció hace poco más de 20 años en un accidente automovilístico, un suceso que sin duda ha marcado su vida para siempre y que le supuso un golpe emocional del que hasta el día de hoy resiente las secuelas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con motivo de la fecha en la que Marissa hubiera cumplido un año más de vida, Ana Bárbara tomó sus redes para rendirle un sentido homenaje a su hermana menor, en el que ha decidido compartir con todos sus seguidores una linda postal de Marissa, en la que se le puede ver vestida de novia, junto a la cual escribió un emotivo mensaje en el que no dudó en enviarle su felicitación hasta el cielo, dejando en claro lo mucho que la extraña. "¡Feliz cumpleaños, hermana! Al infinito y más allá", se puede leer al inicio del mensaje con el que la intérprete de Bandido ha conmemorado esta fecha tan especial y significativa para toda su familia.

Ana Bárbara continuó con sus palabras mostrando un poco de resignación ante la ausencia física de Marissa, cerrando su mensaje con una hermosa declaración de amor. "Siempre nos haces falta, pero el Todopoderoso tenía para ti reservado un lugar especial... Celebro tu vida y nunca te dejo de extrañar. Te amo 'Yemo'", concluyó conmovida la cantante, dejando en claro el gran amor que tiene por ella y lo mucho que añora su presencia. Cabe destacar, que los fans de Ana Bárbara no han dudado en hacerle notar lo mucho que Marissa se parecía a ella, algo que la cantante ha agradecido con todo su corazón.

VER GALERÍA

20 años sin Marissa

El pasado 23 de octubre se cumplieron dos décadas desde la muerte de Marissa, una fecha que sin duda será imborrable en el corazón de los Ugalde, quienes aún lloran la partida de la guapa jovencita. De hecho, en este día tan marcado en el calendario de la familia, Ana Bárbara no dudó en recordar a su hermana, a quien le dedicó un desgarrador mensaje en el que no pudo evitar hablar de lo duro que ha sido para ella y todo su clan afrontar su ausencia. “¡Ya hoy pasaron 20 años! El dolor de tu ausencia no se ha podido aliviar ni con todo el llanto, sin embargo, en mi alma y corazón te llevo ¡para no extrañarte tanto! Te amo hasta el infinito y más allá”, compartió la ‘Reina grupera’ mostrando su lado más sensible.

En otra publicación que compartió a través de sus historias de Instagram, Ana Bárbara no pudo evitar romper en llanto al interpretar la canción Mar, la misma con la que acompañó el video, pues al parecer le recuerda mucho a ella. “Te extraño tanto… Te amo hasta el infinito y más allá. Así te recuerdo, pedazo de mi alma”, compartió Ana Bárbara sumamente conmovida, dejándose ver en su faceta más vulnerable.

VER GALERÍA