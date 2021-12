Tras su comentado baile con Toni, Adamari López asegura sobre su relación: 'Nuestro ciclo terminó'

Luego del inesperado anuncio de su ruptura el pasado mes de mayo, Adamari López y Toni Costa han dado cátedra de madurez al asumir su separación con toda la cordialidad y el respeto. Tanto la conductora como el bailarín han dejado claro que sin importar lo sucedido en su relación, siempre estarán juntos por su hija, quien es su mayor adoración. Y si bien la puertorriqueña ha descartado la posibilidad de una reconciliación con el español, hay quienes no pierden la ilusión de verlos convertidos en pareja nuevamente. Para algunos, esta esperanza se reavivó este fin de semana, cuando ambos se unieron en la pista de baile en una inolvidable coreografía en el reality en el que ella participa, un número que recordó además su flechazo hace más de 10 años. Sin embargo, la guapa conductora ha salido a aclarar las cosas y reafirmar su postura en torno al fin de su relación amorosa.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Tras el comentado número de Adamari en Así Se Baila, la anfitriona del programa, Jacky Bracamontes, comentó que esta coreografía marcaba el final de una época con Toni, y al ser cuestionada al respecto, la boricua respondió con total sinceridad, reafirmando que no hay vuelta atrás en su separación. “Nuestro ciclo como pareja terminó, pero él siempre será parte de la familia porque es el padre de Alaïa”, comentó en entrevista para People En Español. A su vez, la presentadora de televisión se refirió a la participación de su pequeña hija Alaïa junto a ellos en la pista de baile. “Fue idea de Toni, él se lo preguntó a ella y de inmediato le dijo que sí. Al final la vimos feliz disfrutando de bailar con papá y mamá. Y al final eso es lo que nos importa”, agregó.

“Para mí, bailar es liberador y curativo”, comentó después la conductora, quien ha alternado su papel de juez en el programa con el de protagonista en la pista. Pero más allá de este proyecto que le ha dejado valiosos recuerdos y grandes satisfacciones, Adamari está lista para cerrar un año de cambios determinantes. Cuestionada sobre sus planes para las fiestas decembrinas, la boricua reveló que su prioridad es disfrutar el tiempo con los suyos. “Tomar unos días de vacaciones para descansar, pasar más tiempo con mi hija Alaïa y mi familia”, contó, y anticipó cuáles son sus propósitos para el 2022. “Mi propósito de fin de año es seguir cuidando mi salud, creciendo profesionalmente, creando memorias con mi hija y dedicar más tiempo viajando y compartiendo con mi Alaïa”.

Adamari dice 'no' a una reconciliación

La historia de amor de Adamari y Toni nació ante la mirada de millones de espectadores, en la pista de baile del reality Mira Quién Baila, en 2011. La química que lograron como pareja fue más allá del foro de televisión, pues tras aquella participación empezaron a salir e iniciaron una relación sentimental que se prolongó toda una década. Sin embargo, el pasado 27 de mayo, la ahora expareja anunció su decisión de tomar caminos separados, anticipando que seguirían unidos por el gran amor a su hija.

“Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan… que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar”, expresó Adamari hace un mes en entrevista para el programa Al Rojo Vivo, refiriéndose a su situación con el padre de su hija. “Son decisiones pensando en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute en el beneficio y bienestar de mi hija”, explicó entonces. “A lo mejor son simples y cosas cotidianas que pasan en pareja, que no necesariamente están bien, y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto sólo me lo puedo dar yo”, expresó Adamari, sin entrar más en detalles, pero confirmando que su rompimiento con Toni es definitivo. “En ese planteamiento pues yo tomé una decisión, quizás buscando ver su podía haber una mejoría y volvernos a juntar, y al no pasar pues mejor tomamos caminos diferentes”, explicó.