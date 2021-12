Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian, de nuevo en el ojo del huracán por una demanda de paternidad

Un nuevo lío de faldas empaña la felicidad que parecían tener Khloé Kardashian y Tristan Thompson, luego de que se hiciera pública la demanda de paternidad que una mujer originaria de Texas interpuso en contra del jugar de la NBA con quien, aseguró, sostuvo varios encuentros mientras él se encontraba con Khloé Kardashian. El diario Daily Mail publicó en exclusiva los documentos que Maralee Nichols, de 31 años, interpuso en una corte de Houston, Texas, reclamando la paternidad del basquetbolista. De acuerdo al medio citado, la joven que se desempeña como entrenadora personal está por dar a luz al que, de ser cierto, sería el tercer hijo de Thompson pues, además de la pequeña True, es papá de Prince, su primogénito.

La joven reportó que, tras enterarse que estaba embarazada, se mudó a Los Ángeles donde espera la llegada de su hijo. En la demanda de manutención se detalla que el bebé fue concebido en Houston, durante la celebración del cumpleaños número 30 de Thompson, en marzo pasado, cuando el basquetbolista todavía era pareja sentimental de la menor de las Kardashians con quien procreó a la pequeña True quien, en abril próximo, celebrará cuatro años. Como parte de esta demanda hay una declaración jurada de Thompson en la que reconoce haber sostenido relaciones sexuales con Nichols varias veces en un hotel de Houston, luego del festejo de cumpleaños del basquetbolista.

En los documentos consta que Tristan admitió que sostuvo ese encuentro con la entrenadora: “Cuando llegamos a mi habitación de hotel, inmediatamente tuvimos relaciones sexuales. Ella inició el contacto sexual y nunca se opuso a que tuviéramos relaciones sexuales. Estaba muy despierta y consciente y no mostraba ningún signo de que fuera más que una participación involuntaria en nuestra actividad sexual”, se lee en la declaración del basquetbolista quien dio más detalles de su encuentro con la entrenadora: “No bebimos en mi habitación de hotel y no estabamos borrachos. Después de que tuvimos relaciones sexuales, la demandante me preguntó específicamente si podía pasar la noche conmigo, porque era ‘mi cumpleaños especial’, como ella lo llamaba”, continúa narrando el basquetbolista.

En esta declaración, Thompson afirma que esta fue la única ocasión que vio a la demandante: “Le dije que tenía que levantarme temprano en la mañana, pero ella dijo que no sería un problema para ella. Después de tener relaciones sexuales nos fuimos a la cama”. Aunque admitió que sí sostuvo un encuentro con la entrenadora, los abogados de ella desmienten esta versión asegurando que su clienta y el basquetbolista comenzaron a tener intimidad al menos cinco meses antes del cumpleaños de Thompson. En su declaración, la joven asegura que viajó en repetidas ocasiones a Los Ángeles para encontrarse con Tristan, incluso después de quedar embarazada.

¿Sigue siendo pareja de Khloé?

Este nuevo escándalo ocurre luego de que Khloé se había animado a admitir públicamente que ella y Thompson habían decidido retomar su relación sentimental, justamente, el 13 de marzo pasado, durante el cumpleaños de Thompson: “Los que están destinados a ser, son, los que pasan por todo, los que están diseñados para destrozarlos y salen más fuertes que antes. Gracias por demostrarme todo lo que dijiste que harías para ser el padre que eres”, escribió Khloé en aquella fecha al lado de una foto familiar. En la declaración de Thompson, firmada en agosto pasado, también figura Khloé Kardashian quien en los documentos se identifica como la exnovia del basquetbolista y madre de uno de sus hijos. Esta situación confirma que, una vez más, Khloé y Tristan ya no son pareja y la razón podría haber sido la nueva indiscreción de jugador de la NBA.