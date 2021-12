Orgulloso, El Canelo acompaña a su hija Emily en un momento muy especial

Nadie puede negar que Saúl Álvarez es un boxeador talentoso, cuyo esfuerzo y dedicación le han valido el éxito y reconocimiento de los que actualmente goza. Pero más allá de su faceta profesional, El Canelo es un hombre sencillo y con un gran corazón, además de ser un esposo y padre amoroso. El tapatío tiene tres hijos que son su mayor adoración, con quienes disfruta cada momento y construye invaluables recuerdos a cada oportunidad. Emily, la mayor de ellos, ha mostrado tener la diciplina y tenacidad que caracterizan a su famoso papá, aunque se ha desenvuelto en una disciplina distinta, la equitación, misma que le ha dado grandes satisfacciones. La jovencita acaba de cosechar un importante logro, y como era de esperarse, el pugilista ha estado a su lado, lleno de orgullo.

Si bien gran parte de las publicaciones que El Canelo hace en sus redes sociales están relacionadas con su carrera en el ring, de vez en cuando hace una excepción y comparte algunos momentos especiales de su vida personal. Este ha sido el caso ahora, pues de lo más espontáneo compartió en sus Instagram Stories un breve video de su hija Emily. En el clip, se ve a la jovencita en una caballeriza, acariciando cuidadosamente a un espectacular corcel blanco. El boxeador tapatío se limitó a etiquetar a su primogénita en su post, y agregó además un par de emojis con ojos de corazón, dejando ver el sentimiento que lo inundó en aquel instante. Pese a que Álvarez no reveló más detalles en su publicación, el atuendo que llevaba su hija dejó entrever que posiblemente se alistaba para un entrenamiento o competencia, o que bien ya había tenido lugar.

Fue en la cuenta de la jovencita -que acumula más de 30 mil seguidores- que se comprobó que había tenido un evento de equitación, pues además de retomar la publicación de su papá, replicó una hecha por su mamá, Karen Beltrán, en la que mostraba fotografías de ella muy concentrada, haciendo pruebas de salto en dos equinos distintos, entre ellos el blanco con el que fue captada por El Canelo. Emily, compartió además un impresionante video en cámara lenta del momento justo hacía un par de saltos, como toda una amazona.

Pero además de sus destacadas participaciones como jinete, ese día tuvo un significado muy especial para Emily, el cual fue revelado por su mamá. Y es que Karen compartió en sus Stories un anuncio muy importante para su hija: su ingreso a un nuevo equipo. Una marca de joyería le dio la bienvenida a su escudería, de hecho compartió en su cuenta oficial de Instagram algunas fotos de la jovencita, en la que se le ve sonriente posando junto a una silla de montar con su nombre. Ella no tardó en reaccionar al post, dejando ver lo emocionada que estaba. Dado este importante logro, no es de extrañar que El Canelo haya estado al lado de su hija. Según indicó la firma patrocinadora, se encontraban en un country club ubicado en Querétaro, por lo que el boxeador mexicano seguramente tuvo que trasladarse desde Estados Unidos, donde pasa gran parte de su tiempo.

La paternidad le dio un giro a su vida

En abril de este año, Álvarez se sinceró como nunca sobre su papel de padre y recordó aquel instante en el que su vida dio un vuelco cuando se enteró de que sería papá por primera vez. “Tenía como 16 años”, contó en entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger. “Mi reacción fue llevarme a vivir a mi novia en ese momento, estaba embarazada, renté una casa de mil pesos y me la llevé a vivir conmigo”, relató entonces el tapatío quien, aunque no lo mencionó explícitamente, se refería a Karen, madre de Emily, quien el pasado mes de octubre celebró su cumpleaños número 14. “Cuando yo empecé a tener todo obviamente, dinero, todo ese tipo de cosas, siempre dije: ‘Pues le voy a dar a mi hija lo que yo no tuve’, y le daba todo”, recordó. “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú’”, agregó. Esta reflexión llevó a El Canelo a tomar una dirección diferente a la que estaba llevando en su paternidad. “Obviamente no les falta nada, pero siempre es: “Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo”, aseguró.

