El emotivo mensaje de Adal Ramones a su esposa Karla por una década de amor

Desde que unieron sus vidas en matrimonio, Adal Ramones y Karla de la Mora han caminado tomados de la mano consolidando sueños, una satisfacción que ha llenado de felicidad incontenible el corazón de ambos. Y aunque fue hace poco más de cuatro años cuando llegaron al altar, ambos comenzaron a escribir su historia de amor una década atrás, motivo por el cual el conductor de televisión le ha dedicado un lindo mensaje a su esposa, con quien además ha tenido la dicha de procrear a un hijo en común, el pequeño Cristobal. Con el sentimiento a flor de piel, Adal puso en alto el gran momento por el que atraviesa, en el que disfruta cobijado por el cariño de los suyos, quienes le han brindado todo su apoyo incondicional.

Como era de esperarse, y en el pre festejo por su cumpleaños número 60, Adal publicó una dedicatoria en sus redes sociales, misma en la que expresó cómo se siente en este instante en el que todo marcha de maravilla junto a Karla. “Soy feliz con ella en donde quiera que estemos; y no busco más que seguir teniendo tiempo para reír y soñar despierto con mi esposa. A lo largo de mi vida he conseguido casi todo lo que la gente cree que es lo importante, pero este es el mayor de los tesoros que descubrí…”, escribió el presentador en las primeras líneas de su mensaje, el cual le mereció una ola de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes además le enviaron a la pareja un sinfín de mensajes con buenos deseos.

Por supuesto Adal hizo énfasis en el enorme cariño que tiene por Karla, con quien ha consolidado una fuerte complicidad que los ha convertido en los inigualables protagonistas de instantes entrañables, como las constantes escapadas que han emprendido alrededor del mundo, o las convivencias familiares, en las que por cierto también Karla ha cobijado con su cariño a los dos hijos mayores de Adal, Paola y Diego, a quienes el también productor procreó en su pasada relación sentimental con Gaby Valencia, con la que lleva un trato cordial tras un tiempo de haberse separado.

“Te amo mi güera hermosa. Amo tu corazón, tu bondad, inteligencia e integridad. Vaya que me tenían esta gran fortuna y era cuestión de solo esperar. Güera, 10 años juntos y fue apenas ayer”, finalizó Adal, quien ilustró sus palabras con una fotografía en la que aparece junto a Karla, compartiendo un abrazo y posando de lo más sonrientes para la cámara. Y claro, su feliz esposa no tardó en reaccionar a tal gesto, escribiéndole un breve pero profundo mensaje para reiterarle lo afortunada que se siente de haberlo encontrado en su camino. “Es un honor tenerte en mi vida. Te amo con mucha locura”, escribió De la Mora, quien disfruta hacer partícipes a sus seguidores de los gratos instantes en familia, por lo que esta ocasión fue ideal para celebrar como ambos se merecen.

La historia de amor de Adal y Karla

Tan transparente como suele ser, Adal compartió tiempo atrás detalles de cómo fue flechado por su esposa, feliz de que la magia haya permitido que surgiera la chispa del amor en el momento menos esperado. “Un día viajé a Vallarta (hace casi 8 años) y en la sala de abordar del aeropuerto me topé con ella, decidí sacarle plática y resultó ser de lo más divertido. Le pedí el teléfono y sólo me puso como condición que le llamara dentro de tres meses, me esperé y así lo hice. Coincidimos en muchas cosas, pero fue su hermoso corazón, su nobleza y entrega a los demás, lo que me dio tanta alegría al corazón. Y fue así como, después de cuatro años y medio de noviazgo, le propuse matrimonio…”, escribió el conductor en una publicación hecha en Instagram.

