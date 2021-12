¿Tienen secretos? Ariadne Díaz y su profunda reflexión sobre su relación con Marcus Ornellas

Hace más de 6 años inició la historia de amor entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, quienes más tarde le dieron la bienvenida a su pequeño Diego. El tiempo ha pasado, y mientras su hijo ya es todo un niño grande, la pareja no descarta escribirle de nuevo a la cigüeña, aunque han preferido esperar el momento perfecto. De igual manera, estas estrellas de televisión siguen aguardando a que las condiciones sean las mejores para celebrar su esperada boda, luego de que se comprometieran hace más de tres años. Al verlos tan plenos y enamorados, muchos podrían pensar que son la pareja perfecta, sin embargo, la actriz ha aclarado que no es así, y de hecho ha compartió una profunda reflexión al respecto, en la que admitió que tanto ella como el actor tienen secretos.

Siempre cercana a sus seguidores, Ariadne interactuó con ellos por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en sus Instagram Stories, y en vez de cuestionamiento, un fan hizo el comentario de que ella y Marcus mantienen una linda relación sin secretos. Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz pidió a sus fans no obsesionarse con este tema, pues aseguró que según su experiencia, también es importante valorar su papel como individuos: “No sean intensas ni intensos con eso de no tengamos secretos entre nosotros, o sea sí, obviamente tengámonos confianza pero… El ser pareja de alguien no quiere decir ser muéganos y saber todo el uno del otro”, comentó la actriz ha explicar la filosofía con la que tanto ella como el actor han asumido su vida en pareja.

Momentos después, la actriz compartió un video más extenso, en el que además aconsejó a sus seguidores no dejarse llevar por lo que se ve en las redes sociales, pues señaló que a veces las cosas pueden parecer perfectas cuando nada lo es. “Porque incluso una persona como yo que se jacta de ser como honesta, que sí muestro que soy, la gente que me conoce y la gente que no me conoce tanto o sólo me conoce a través de redes puede tener opiniones un poco distintas”, admitió Ariadne. La intérprete comentó que el tema de los secretos la había dejado pensando, por lo que decidió compartir su postura al respecto de manera más extensa. “Yo creo que eso va muy de la mano a las relaciones tóxicas y esta idea que nos han hecho tener del amor y de las relaciones, que tienen que ser perfectas y que se tiene que saber todo el uno del otro, y sentirse de repente como traicionados porque la pareja tenía un secreto”, reflexionó la guapa tapatía.

Sin embargo, Ariadne aclaró que “hay de secretos a secretos”, y reiteró que en su opinión es muy importante respetar la intimidad del otro cuando se vive en pareja. “Aunque seamos personas que comparten su vida, su casa, sus sentimientos, sus ideas y todas estas cosas, pero también saber que el otro es un ser independiente de nosotros”, agregó la actriz, quien en el mismo video se reconoció como una persona relajada y divertida, pero también con un carácter fuerte.

¿Cuándo celebrarán su boda?

El tema de la boda de Ariadne y Marcus tiene muy pendientes a los fans de ambos, pues luego de que se comprometieran en agosto de 2018, no se han revelado detalles concretos sobre la celebración. Y es que, a lo largo de este tiempo las circunstancias no han permitido que se lleve a cabo el enlace, tal como lo explicó la pareja en a principios del mes pasado en un encuentro con la prensa. “También pregúntenle a él”, dijo la actriz de lo más simpática, pues antes había revelado que el galán brasileño era el que aún no estaba 100% convencido de ampliar la familia. El protagonista de Si Nos Dejan habló de los motivos han impedido que se realice la ceremonia y reveló cuándo podría llevarse a cabo finalmente. “Fue la pandemia y pues este año ya se acabó, mucho trabajo, tal vez el año que entra, vamos a platicar, vamos a ver”, explicó Marcus. “Mi familia no está aquí, parte de nuestra familia está en Brasil, entonces también para mí es importante esa parte”, agregó el actor.

