Tras ausentarse del programa que conduce, Sofía Rivera Torres revela cómo se encuentra de salud

Tan transparente como suele ser con sus fanáticos, Sofía Rivera Torres se tomó el tiempo para compartir la razón por la cual tuvo que ausentarse recientemente de la emisión del programa nocturno ¡Qué Importa!, en el que comparte créditos con su esposo, Eduardo Videgaray. Ante la incertidumbre que generó esta situación, la guapa conductora ha revelado que su pausa se debió a un problema de salud, algo que por fortuna no pasó a mayores, por lo que ya se recupera de manera satisfactoria. Por ahora, se encuentra preparada para retomar sus actividades, asumiendo cada situación de la manera más positiva, contando con el apoyo de sus seres queridos y seguidores, con quienes ha consolidado una comunidad de la que se siente orgullosa.

De muy buen semblante, Sofía publicó un par de historias en Instagram, refiriéndose a su reciente ausencia en el programa de televisión. Eso sí, despejó cualquier duda en torno a sus malestares, pues debido a lo que ocurrió tuco que realizarse una prueba de Covid-19. “Ayer no estuve en ¡Qué Importa! porque estoy enferma, me siento mal. No tengo Covid, no tengo nada grave, nada más he estado mala de la panza, yo creo que me dio un virus de esos como que raros…”, dijo en su primer clip, calmando así los ánimos de todos aquellos que le expresaron su preocupación.

En otro momento, Sofía también relató un poco de cómo ha hecho frente a los síntomas de la enfermedad, per feliz de que ha logrado sentirse mejor en el transcurso de las horas, por lo que preparó todo para su regreso a la emisión, en la que ha logrado ganarse el cariño y la aceptación del público. “Me he sentido de verdad bastante mal desde el viernes de la semana pasada, ando enfermilla, entonces pues a ver cómo me siento al ratito, a ver si estoy con ánimos de ir o no. Aunque bueno, ya tengo la prueba negativa de Covid, así que sabemos que peligro no hay, peligro para los demás al menos no hay…”, dijo en otro de los videos, en el que además pidió a sus seguidores que le hicieran llegar algunas preguntas.

Por si fuera poco, Sofía publicó un par de fotografías en su cuenta de Instagram, mismas en las que se deja ver guapísima y muy sonriente. Para esa improvisada sesión eligió un atuendo en color blanco que coordinó con una llamativa joyería. “Chicos, llevo unos días enferma y hoy al fin me siento un poco mejor. Hasta siento que me fui de pinta. Mañana de vuelta con todo, ¿quién se fue de pinta en la escuela y con quién se iban?”, escribió al pie de las imágenes, dando muestra de su característico sentido del humor. Por supuesto, su esposo Eduardo no dudó en reaccionar, respondiendo de lo más simpático a su comentario. “Te ves muy sana”, agregó el comunicador.

Los rumores de embarazo

Recordemos que en días pasados, Sofía fue cuestionada sobre si estaba en espera de un bebé. rumores a los que hizo frente a través de sus redes sociales, dejando muy clara su postura al respecto. “Cuando me preguntan como: '¿Qué onda, la familia y los hijos para cuándo?’, es como uff, ok, ahorita estoy en un momento de mi carrera en el que no me quiero descuidar, porque sé que puedo lograr cosas súper grandes”, dijo con toda seguridad, descartando así que en este momento esté entre sus planes formar una familia.

