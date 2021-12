¡Ya comenzó la aventura! La representante de México ya está en Israel para Miss Universo

La cuenta regresiva para Miss Universo 2021 ha comenzado. El próximo 12 de diciembre, las mujeres más guapas del mundo se reunirán en Israel para esta edición del reconocido certamen de belleza donde nos representará la mexicana, Debora Hallal, llegó a Israel hace unos días para comenzar con su preparación rumbo a la gran gala. Como todos los eventos que se han realizado en época de pandemia, las concursantes tuvieron que hacerse pruebas de Covid para que este evento se realice bajo estrictas normas de sanidad. Hace un par de días, el anuncio del cierre de fronteras en Israel, como medida de prevención ante la posible nueva ola del virus por la variante ómicron, las alarmas sobre si la realización del certamen estaba peligrando se encendieron; sin embargo, oficialmente, la tarde de ayer, arrancó el primer día de actividades para las 80 participantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Hace cuatro días, Deborah Hallal utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su partida a Israel para comenzar con su aventura en Miss Universo. Con una imagen en la que la vemos con sus maletas, la mexicana compartió un poco de la emoción que le provocaba este viaje desde que se enteró que el concurso se realizaría allá: “Recuerdo un día de julio que me desperté con un mensaje de Lupita Jones: ‘Hermosa ya hay sede de Miss Universo: Israel’. Corrí a la cocina, estaba mi papá, muy emocionada le platiqué y fue por un mapa a su cuarto, lo extendió y me dijo: ‘Mira hija hasta dónde vas a llegar’. Los días pasaban y cada día me enamoraba más de la cultura y de los lugares de este país. A veces se me hacía muy lejano, otras muy cercano y hoy estoy aquí”, escribió como parte de la descripción.

VER GALERÍA

Antes de partir a Israel, Debora también aprovechó para agradecer a su gran mentora, Lupita Jones a quien le dedicó unas líneas: “A veces se cierra una puerta y se abre el universo entero. En camino a Israel. Gracias Lupita Jones y Mexicana Universal por todo el apoyo y la oportunidad de representar al país en una plataforma tan importante”, se lee en su feed donde compartió varias imágenes de su arribo a Israel donde aprovechó para ondear la bandera de nuestro país presumiendo un outfit con mucho significado para ella que consiguió con una estilosa blusa de Pineda Covalin con estampado de mariposas monarcas: “Quizá la mariposa es una prueba de que aunque pases por un proceso oscuro, vendrá algo brillante”, escribió la mexicana quien recibió el apoyo de las tres mexicanas que se han coronado como Miss Universo: Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza quienes le dieron like a su publicación.

A su llegada al concurso, como el resto de las participantes, Debora tuvo que pasar un par de días en aislamiento para, finalmente, realizar una prueba que comprobara que está libre de Covid-19, trámite que realizó ayer, cuando anunció el inicio de su paso por este reconocido certamen: “Cuarentena cumplida. Oficialmente mi primer día en actividades con @Miss Universe ya quería comenzar y poder conocer a mis compañeras y al equipo. A disfrutar del bello país de Israel”, escribió en otra imagen donde posó con un vestido de la diseñadora tabasqueña, Teté Rosado. Con esta imagen, la representante de México provocó más de 35 mil seguidores, entre ellos Sofía Aragón, exMexicana Universal, quien le escribió: “¡Vamos reina! Todo México está contigo”.

VER GALERÍA

Orgullosa de representar a México

Aunque Deborah contó durante su primera transmisión en vivo desde Israel, esta mañana, que le gustaría compartir en redes sociales más de su experiencia, detalló que el cambio de horario le impide que pueda estar subiendo fotos y video del momento, aunque prometió documentar todo lo que pueda hasta el gran día. Por otro parte, también reconoció que es un verdadero honor representar a nuestro país en un evento internacional tan importante: “Ese orgullo de ser México en el Universo. Siempre me he identificado con la cultura y las tradiciones de mi país, me encanta ser embajadora y poder mostrar lo que somos los mexicanos a nivel internacional. ¡Que se siga escuchando fuerte México!”, escribió en otra imagen donde la vemos usar la banda como representante de nuestro país.