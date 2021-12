Reportan que Vicente Fernández ha regresado a terapia intensiva

La expectación por la salud de Vicente Fernández continúa, luego de que el patriarca del famoso clan fuera hospitalizado debido a un accidente que sufrió en casa hace poco más de tres meses. Y aunque en un principio se vio muy delicado de salud, gracias a la rápida actuación de sus médicos y al amor de su familia el legendario intérprete ha mostrado una lenta mejoría, por lo que incluso logró salir del área de terapia intensiva. Sin embargo, en el reciente reporte médico que se ha compartido en sus redes sociales se ha informado que, como medida preventiva y tras haber presentado un pequeño problema en vías respiratorias, don Vicente ha sido llevado nuevamente al área de cuidados intensivos.

Tal y como lo han venido haciendo desde que el artista fue hospitalizado, en agosto pasado, se ha compartido en su perfil de Instagram un comunicado en el que se detalla cómo es que se encuentra el 'Charro de Huentitán' a punto de que se cumplan cuatro meses de su ingreso. “El Sr. Vicente Fernández, el fin de semana presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas, por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio, ajuste de su medicación y se trasladó a terapia intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad”, se puede leer en las primeras líneas de la publicación.

A pesar de esto, se ha aclarado que el cantante se encuentra estable y bien, por lo que está despierto, sin sedación e interactuando con su familia, principalmente con su esposa, doña Cuquita. “Se realizó revisión de aparato gastrointestinal sin encontrar evidencia de trastorno relevante. Su sistema urinario presentó inflamación, misma que está siendo tratada. Su corazón estable al momento. Continuamos con manejo disciplinario y apoyo de rehabilitación física y nutricional”, ahondaron.

Doña Cuquita, la fuerza de don Vicente

Sin duda alguna, toda la familia Fernández se ha mantenido al pendiente de la salud de el patriarca del clan, y en medida de lo posible procuran mantenerse a su lado en el hospital. Sin embargo, ha sido su esposa quien se ha mantenido al pie del cañón, siempre mostrándole su apoyo, algo de lo que habló recientemente durante la gala de beneficencia en la que Alejandro Fernández y sus hijos ofrecieron en el Museo Cabañas, en Guadalajara, en donde con total apertura habló de la situación que enfrenta su familia. “Tiene mucha mejoría, ustedes saben que su enfermedad es lenta y es así como se va a ir recuperando lentamente”, dijo doña Cuquita a los micrófonos de Ventaneando, refiriéndose también a la fortaleza con la que ha enfrentado esta complicada etapa de vida: “Tengo que sacarlas (las fuerzas), porque si me caigo, entonces ¿qué vamos a hacer?, no me puedo caer, yo tengo que estar fuerte para verlo a él bien”, comentó.

En la misma charla, doña Cuquita reconoció que durante la recuperación de don Vicente ha querido cobijarlo y demostrarle cuánto lo quiere: “Para mí es un amor que le doy, es lo único que le puedo dar amor, amor, amor”. Habló de la fe que el cantante mantiene en esta crisis de salud y contó cómo lo ayuda con sus oraciones: “En las noches quiere siempre el Padre Nuestro, le ayudaba a rezarlo, pero él siempre reza y manda bendiciones a todos sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, a todo el mundo”. Por último, la esposa de don Vicente reconoció que ella está bien de salud: “Bien, muy bien, gracias”, recordemos que recientemente se sometió a una operación.

