‘La carrera no influye dentro de la casa’, Romina Poza se sincera sobre su familia

Heredera de la belleza y carisma de sus padres, Romina Poza está decidida a forjar su propio camino. Luego de una atípica graduación el año pasado, esta joven alterna su faceta universitaria con la de creadora de contenidos digitales, pues con sus más de 200 mil seguidores se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales. Y si bien ella está enfocada en sus propios proyectos, es consciente de que para muchos es asociada como parte de una familia famosa. La guapa hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza ha hablado en exclusiva con HOLA.com México sobre su sentir al ser parte de un clan tan conocido y se ha sincerado sobre lo importante que ha sido para ella su primer círculo, más allá de la fama y el ojo público.

“La familia para mí es lo más importante que tengo, creo que es algo sin lo que yo no podría… Es algo esencial de mi persona”, nos comenta Romina con gran sinceridad. “Sí, mucha gente dice: ‘¿Cómo se siente tener padres actores?’, y pues digo, ‘al final yo no los veo así, para mí son mis papás, así como para ti son tus papás’, no es como que son mejores por ser actores”, continúa la joven, quien actualmente estudia animación. “Como que la carrera no influye dentro de la casa”, asegura. “La verdad es que me siento muy afortunada de la familia que tengo, siempre he tenido muchísimo apoyo y amor de su parte, no me podría ver sin ellos… Todos me han dado algo que ha construido lo que soy yo”, comenta.

Para Romina, su familia ha sido el mayor apoyo en sus anhelos y aspiraciones, así como en cada etapa importante que inicia en su vida. Y cuando se trata de relaciones amorosas, las cosas no son muy diferentes, pues los suyos siempre han estado ahí para compartir su felicidad. Además de su mamá, quien a menudo expresa su apoyo en redes sociales a su noviazgo con Joss Romero, el resto de su clan también le ha dado a su chico un grato recibimiento. “Se lleva perfecto con todos con mi hermano, con Julia, con Eduardo (Santamarina), se llevan increíble”, nos compartió. “La verdad siento muy bonito, me siento en paz, me siento contenta cuando están todos juntos, me siento muy cómoda y sé que él también está cómodo, me gusta y siento que hace un ambiente súper armónico”, asegura.

El galán de Romina es ajeno al medio público, sin embargo, se ha mostrado abierto a acompañarla en esta faceta de su vida. Y así como sucede con su familia al interior de su casa, la fama es algo secundario en su relación con Joss. “Yo lo conocí sin él saber quién era yo, sin él saber quién era mi familia entonces pues es lo mismo, al final está conmigo por quien soy, no por lo que aparentamos con fama”, comenta la joven de 21 años. “Claro que se ha metido y ahora entiende un poco más todo, pero no es como que por ser famosos está conmigo, o aparenta ser mejor persona, como que esas dos líneas no se cruzan”, explica.

Su hermanita Julia, su mayor adoración

Julia, la más pequeña de la familia de Mayrín Villanueva ocupa un lugar muy especial en la vida de su hermana Romina. “La amo con todo mi corazón, desde que llegó, yo siempre le dije a mi mamá: ‘Quiero una hermanita, quiero una hermanita’”, nos cuenta sonriente. “Siempre la vi como mi muñequita y siempre ha sido mi adoración, me llevo muy bien con ella”, continúa. A su vez, la joven comenta simpática cómo ha sido para ella en su papel de hermana mayor ver la transformación de su hermana. “Ahora que ya está creciendo y está entrando un poco en la pubertad me da mucha risa verla y saber que yo pasé por ahí… Me gusta mucho que me comparta sus cosas, como verla crecer”, continúa. Además, reveló que la pequeña de 12 años recurre a ella para pedirle consejos. “Nos la vivimos juntas, literal, junto con mi mamá, somos las tres juntas todo el tiempo, y la adoro y me encanta verla crecer”, comenta y además nos revela cuál es el mejor consejo de vida que le podría darle: “Que trabaje mucho en su amor propio, en que al final no le debe nada a nadie…”, asegura.

