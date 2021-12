¿Qué es lo que ha detenido a Romina Poza para incursionar en la actuación?

Las exitosas trayectorias que han construido Mayrín Villanueva y Jorge Poza en la televisión han sido sin duda uno de los principales motivos que inspiraron a su hijo Sebastián a debutar en la actuación. Este jovencito ha participado en algunas telenovelas, dejando ver el talento y carisma que heredó de sus padres.Y podría no ser el único en seguir este camino, pues Romina, la hija mayor de los actores, ha sopesado también esta posibilidad. En entrevista exclusiva para la portada digital de HOLA.com México, la joven nos habló de sus anhelos y aspiraciones profesionales, y nos confesó que tiene cierta curiosidad por seguir los pasos de sus padres y hermano en la pantalla, a su vez, nos contó con gran sinceridad cuáles son los motivos que la han detenido a intentarlo.

Siendo sus padres dos actores reconocidos, y con su hermano iniciando su carrera en este mismo ámbito, seguramente muchos de los seguidores de Romina se han preguntado si a ella le interesa incursionar en algún momento en la actuación, pues además no hay duda de que tiene una gran presencia ante la cámara. Cuestionada al respecto, la joven de 21 años nos reveló que sí, que sí tiene ‘la espinita’ de probar suerte como actriz. “Sí y hasta la fecha la tengo, la verdad es que lo veo (la actuación) y se me antoja muchísimo…”, confesó. No obstante, la influencer reconoció que tiene cierto temor a lanzarse, pues cree que podría no cumplir las expectativas del público. “Como que al mismo tiempo no he roto como ese miedo porque me da pena, me da miedo como no ser buena, como todas esas inseguridades que yo todavía tengo que hacen que yo solita me limite”, explicó. Pero no quita el dedo del renglón, por lo que en algún momento podría sorprender a sus seguidores. “Entonces nada más es cosa de yo trabajarlo y decidirme que sí quiero o no quiero y pues aventarme”, comentó.

En medio de este dilema sobre incursionar o no en la actuación, la familia de Romina no ha dejado de respaldarla. “Ellos siempre ha estado abiertos a la decisión que yo tome, y me han apoyado muchísimo, y todo el tiempo me molestan así de: ‘Ya Romina, sabes que sí quieres ser actriz’”, contó. “Pero pues no estoy del todo segura, como que se me antoja, pero al mismo tiempo no sé, entonces no he tomado una decisión como tal porque no estoy segura, entonces prefiero no moverle”, expresó. Por el momento ella dedica su tiempo a sus estudios en animación, alternando con su papel en redes sociales como creadora de contenido digital, campo en el que le ha ido muy bien, pues ha logrado algunas colaboraciones con distintas marcas.

Su talento natural para modelar

Además de su faceta de fotógrafa, en la cual le gustaría prepararse más mediante cursos, a Romina le gusta pararse frente a la lente y lo cierto es que tiene un don natural para posar. “A mí siempre me ha gustado más la modelada que la actuación, entonces sí me gustaría ejercer un poco más del lado de la modelada, pero sí me late mucho la actuación también”, nos reveló. “La verdad es que siempre me ha gustado muchísimo esa parte de que me tomen fotos, me encantaría ser modelo”, reconoció.

Sin embargo, explicó que debido a algunos lineamientos que aún se siguen en la industria, es que no se ha animado a lanzarse de lleno como modelo. “Mi estatura no me da perfil, pero sí, me gusta muchísimo modelar para editorial, para beauty, cosas así”, comentó. La joven contó además que el talento que proyecta en sus posados bien podría provenir de la observación minuciosa a sus papás, quienes a lo largo de sus carreras han asistido a un sinfín de eventos y sesiones fotográficas. “La verdad es que no tengo registrado cómo fue que entendí que cómo hacerlo, pero pues soy una persona muy observadora, así es que muy probablemente lo aprendí de mis papás, siempre que tienen algo los acompaño y los veo, me fijo muchísimo en muchas cosas, entonces yo creo que también eso me ayudó”, explicó.

