Romina Poza revela los consejos más valiosos que le ha dado su mamá, Mayrín Villanueva

Con 21 años recién cumplidos, Romina Poza tiene el mundo por delante y está abierta a todos los aprendizajes y experiencias que la vida pueda darle. Esta joven, quien gracias a su autenticidad y carisma se ha convertido en toda una estrella en las redes sociales, ha encontrado en su madre, Mayrín Villanueva, la mejor cómplice y guía para materializar cada uno de sus sueños, así como el mayor apoyo para enfrentar los momentos más difíciles. En una sincera charla que nos concedió en exclusiva para la portada digital de HOLA.com México, Romina ha revelado cuáles han sido los consejos más valiosos que ha recibido de la actriz, desde aquellos relacionados con el corazón y los galanes, hasta aquellas lecciones sobre la importancia del amor propio.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Feliz y enamorada, Romina disfruta de su noviazgo con Joss Romero, un apuesto chico con quien ya se ha dejado ver públicamente en más de una ocasión. En esta relación, que la tiene de lo más ilusionada, cuenta con el apoyo incondicional de su madre, quien a menudo es la primera en comentar las publicaciones de ambos en redes sociales. La joven no podría estar más feliz por esta situación, tal como nos lo reveló abiertamente. “Me encanta que mi mamá sea así pues creo que te ayuda muchísimo a ti como a poder tener una relación sana, que no haya este choque como ‘de quiero esto, pero al mismo tiempo mi mamá me dice que no’”, comentó esta carismática jovencita, quien tras concluir la preparatoria el año pasado, está cursando estudios en animación.

VER GALERÍA

Con la misma sinceridad, Romina habló además de los consejos que Mayrín le dado en lo que se refiere a relaciones amorosas. “Siempre me ha dicho que no me quite valor, que no me dé por hecho alguien, que siempre me dé mi lugar”, contó. “Y pues que sí que está increíble compartir algo con alguien, pero no dejar que la otra persona te atropelle, en el momento que te estén atropellando, en el momento que tú sientas que no vales, es salirte de ahí”, continuó. La joven se considera muy afortunada de poder contar con el apoyo de su madre en este aspecto. “Creo que mi mamá siempre ha trabajado mucho con todo lo que se trata de amor, siempre he recibido muchísimo amor de su parte entonces es algo que me ha dado muchísima seguridad”, aseguró. “Siempre date tu lugar Romina, no estás lastimando a nadie, te estás protegiendo a ti”, dijo a al recordar las sabias palabras que le ha compartido la actriz.

VER GALERÍA

Agradecida, la joven influencer aseguró que más que reprenderla en sus errores, Mayrín ha sido una guía y un refugio para ella. “Yo le agradezco muchísimo que haya tenido esa apertura conmigo, yo me siento súper en confianza de poderle contar todo sabiendo que no me va a regañar, sino que me va a guiar, entonces eso me ha ayudado muchísimo a mi formación”, expresó convencida. “Tengo un ejemplo a seguir muy directo que es mi mamá… Me encanta que a ella le pueda contar absolutamente todo sin pena, sin filtro y que me pueda decir su opinión”, agregó.

Más que tips de belleza, lecciones de amor propio

Nadie puede negar que Romina heredó la innegable belleza de su madre, sin embargo, esto no es lo único que le ha transmitido. Y es que la joven nos reveló las valiosas enseñanzas que le ha dado Mayrín y que van mucho más allá de cualquier tip sobre cuidado y arreglo personal. “Más que cómo cuidarte o qué hacer para verte mejor, creo que lo he aprendido de la mano con ella es el amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo para poder tú estar segura de lo que estás dando”, contó. Las palabras de la actriz han sido cruciales para ella, pues como muchas personas, ha atravesado por momentos de inseguridad. “Porque al final quieras o no, por más que hables de cómo eres por dentro, el físico es lo primero que la gente ve”, comentó. Además, se refirió a las críticas y comentarios malintencionados e hirientes que pueden venir de afuera. “Vivimos en un entorno bastante duro, la gente es bastante dura, como que siempre cuando vas a criticar a alguien no tienes corazón porque no te lo están haciendo a ti, entonces no sabes cómo la otra persona lo va a recibir”, reflexionó. Sin embargo, también en este aspecto le han sido de gran ayuda los consejos de su mamá. “Claro que causa inseguridad y claro que te hace dudar a veces de ti, pero pues mi mamá justo me ha dicho eso que tengo que creer en mí, tengo que trabajar en mí, en el amor propio, en lo que valgo, no importa lo que digan los demás, claro que cuesta trabajo y creo que más que de cómo arreglarme, más que de cómo maquillarme, mi mamá me ha inculcado mucho el quererme como soy y aceptarme como soy”, dijo agradecida.

VER GALERÍA