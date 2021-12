La emotiva razón detrás del look que Ale Capetillo eligió para su sesión con ¡HOLA!

Desde muy pequeña, la moda llamó la atención de Ale Capetillo quien, en casa, tuvo el ejemplo de sus estilosos papás quienes, actualmente, siguen siendo dos grandes influencias a la hora de elegir sus prendas. En ese sentido, cuando la influencer supo que sería ella quien seleccionaría sus atuendos para protagonizar su primer posado para HOLA.com México, supo que debía incorporar a sus looks prendas con un significado muy especial y así lo hizo. Sin duda, la pieza a la que más valor sentimental le imprimió fue una chamarra de aviador con la que le hizo un tierno guiño a su papá, Eduardo Capetillo, a quien recuerda en su infancia usando tendencias muy al estilo de Tom Cruise en la icónica cinta Top Gun.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para Ale era muy importante sentir a su familia cerca en este entrañable reportaje donde nos contó un poco de por qué quiso llevar esta chamarra: “Mi papá tiene desde que era joven (este tipo de chamarras), las tengo como muy marcadas en mi cabeza de que son de mi papá, porque en todas las fotos que él tiene, de cuando era joven, trae esas chamarras que son de aviador, como de Top Gun con los parches y así, me encanta ese estilo, me encanta ponérmelas”, explicó Ale quien reconoció que con mucha frecuencia incorpora prendas vintage a sus atuendos, pues adora jugar con las combinaciones, siempre buscando ponerle su toque.

VER GALERÍA

La joven nos contó que, cuando usa este tipo de prendas, se siente más cerca de casa: “Además de darme un estilo súper único, súper diferente, de que no todo el mundo la trae, principalmente por lo que me la pongo es por mi papá y, más ahorita, que estoy lejos, es como un abrazo de papá, literal, es lo más cercano que tengo en contacto con mi papá”, reconoció. Ale aseguró que, aunque hay muchos modelos de chamarras de este tipo, buscó la que más asocia con su papá: “Me recuerda mucho a él, en específico, esta chamarra, con este diseño”, explicó la joven quien, a través de sus redes sociales, ha revelado que cuando se fue de México, en su maleta, llevaba varias prendas propiedad de su papá.

Pero usar esta chamarra en una ocasión especial, también tenía otro significado y es que, nos contó que cada que usa este tipo de prendas que le recuerdan a su papá, de alguna manera, se siente empodera y protegida por él: “Siempre me he puesto las chamarras y ropa de mi papá, me encanta la ropa de hombre. Pero ahora que estoy tan lejos valoro muchísimo lo que me traje de mi papá. De cierta forma me da seguridad cada vez que me pongo sus chamarras. Así que no pudo ser mejor opción ponerme su chamarra para mi primera entrevista en el ¡HOLA!, acá en Madrid”, nos dijo sincera Ale quien remató diciendo: “Me dio mucha confianza”.

VER GALERÍA

El guiño a la firma en la que trabaja

Además de hacerle un guiño a su papá con esta prenda, Ale también quiso hacer lo propio con Mon&Pau, la firma para la que trabaja y de la que eligió dos pantalones. El primero, un pantalón verde de ante que combinó con una blusa de seda morada, un look muy sobrio con el que se mostró muy cómoda. Para su siguiente cambio, eligió un pantalón blanco de cuero, que lució con un suéter, de cuello de tortuga del mismo tono, de la marca Again Cashmere, misma del suéter amarillo que usó sobre los hombres para su último outfit. Aunque su sueño está en el diseño de modas, en esta especial sesión de fotos, Ale demostró que también tiene talento para posar al dejarse ver como una verdadera modelo de revista.