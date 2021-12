¿Cuáles son los planes a futuro de Ale Capetillo?

Extrañar a los suyos es la parte más complicada de su nueva vida en Madrid; sin embargo, Ale Capetillo nos confesó en exclusiva para HOLA.com México, que ha sido ese sentimiento de añoranza el que la mantiene firme trabajando para cumplir sus sueños: “Tener que pasar por todo esto sola y nada más por videollamada tener sus consejos (de sus papás) sí me ha formado el carácter”, nos reveló. Con su familia siempre en la mente, está dedicada a abrirse paso en el mundo de la moda por sus propios medios pues, como hija de famosos, sabe que esta condición en ocasiones juega en su contra: “Siempre vas a tener esa comparación hacia tus papás”. Por esta razón, ha querido comenzar en un país en el que se le reconozca por su trabajo y no por ser hija de artistas. En ese sentido, Ale labra su camino a su estilo y, con casi medio millón de seguidores en Instagram y con más 141 mil suscriptores en Youtube, comienza a escribió su historia como influencer y figura pública, una faceta en la que siempre sigue los consejos que le dieron sus papás: “Gracias a ellos tengo los pies en la tierra”, admitió.

Siempre agradecida por el apoyo de sus padres: “Han sido mis guías, mi luz total y si no fuera por ellos, no sé qué sería de mí”, Ale nos habló sobre cómo van sus planes de lanzar su propia firma de ropa, un proyecto en el que comenzó a trabajar cuando vivía en México y al que le tuvo que poner pausa por su mudanza: “Antes de que yo me viniera a España, iba a lanzar mi línea de ropa y estaba ya a dos segundos, ya tenía las cajas, ya tenía las etiquetas, ya tenía, todo, pero llegó esta aventura”, contó. Aunque el proceso iba muy adelantado, cuando la joven tuvo la oportunidad de viajar a Madrid puso en una balanza este plan y descubrió que, antes de dar ese paso, necesitaba conocer más sobre la industria: “Tuve que tomar esta oportunidad de venirme a trabajar con la marca de ropa Mon&Pau”. Aunque dejó todo para comenzar su vida laboral, tener su firma sigue siendo su objetivo: “Sé que en algún punto la voy a sacar sí o sí”, advirtió.

En el área profesional, conforme adquiere más experiencia, sus metas se van aclarando pues, aunque tiene en el radar crear su firma, también está muy interesada en llevar a La Madre Patria un poco del estilo mexicano: “En cuatro años, mi carta a Santa Claus sería: Tener mi firma de ropa. No sé si tener mi firma de ropa como tal o tener una concept store que sea todo productos artesanales mexicanos, eso me encantaría”, explicó. Hablando de su gran pasión por la moda, quisimos saber cuáles serían los básicos que no pueden faltar en el clóset de Ale Capetillo durante esta temporada: “Botas vaqueras, un buen saco, o sea, blazer y una buena camisa de botones”, comentó convencida.

Ale Capetillo y sus planes en el terreno personal

Tras hablarnos de su vida personal y de todos sus planes a futuro, quisimos conocer un poco más sobre la vida personal, de la que se ha mostrado muy abierta a la hora de hablar de la soltería, pero muy discreta cuando de compartir experiencias en el amor se trata. Por esta razón, quisimos saber cuándo fue la última ocasión en que Cupido tocó a su puerta: “La última vez que me enamoré… ya han pasado unos cuantos años, dos, tres años, desde que me enamoré”, comentó risueña. Aunque está enfocada en alcanzar sus metas profesionales, Ale nos contó que, realizarse en lo personal, también es una prioridad, incluso, nos reveló que sueña con tener una familia tan linda como la que formaron sus papás: “Me gustaría ser mamá joven”.

Inspirada en el amor de sus padres, Ale reconoció que le gustaría poder protagonizar una historia de amor tan entrañable como la de ellos: “La verdad mis papás nos han metido mucho eso valores familiares que, yo agradezco mucho tenerlos, y sí me gustaría”. La joven reconoció que hace unos años tenía otros planes: “Yo quería ser mamá joven, yo antes de que empezara mi vida adulta y viera todo lo que conlleva ser adulto, yo quería ser mamá joven, como a los 23 años, 24 años”, comentó entre risas, pues, ahora que vive sola, su perspectiva ha cambiado. Así como nos reveló sus deseos para su vida profesional, también nos enlistó sus anhelos en lo privado: “Mi carta a Santa Claus sería tener cuatro hijos, o sea, una familia grande. No tengo una edad fija, pero cuando encuentre al amor de mi vida, si se da a los 26 años, o sea, me gustaría ser mamá joven”, explicó.

Echando un vistazo al pasado, quisimos saber cuál es el balance que Ale tiene de esta aventura madrileña que, reconoció, la ha cambiado en todos los sentidos: “Totalmente diferente de la forma de ver la vida a la Ale de hace un año, o sea, otra persona en la forma de ver la vida, sigo siendo la misma persona, en cuestión de personalidad, pero sí siento que maduré muchísimo. Salirme de mi zona de confort me formó muchísimo el carácter”, reconoció. Convertida en una mujer independiente y muy clara de lo que quiere para su futuro, Ale brilló con luz propia en nuestra portada digital donde dejó claro que en la dinastía Capetillo lo que sobra es talento.