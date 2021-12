¿Se pueden compaginar la música y la actuación? Niico dispuesto a intentarlo

Aunque actualmente está enfocado en su carrera musical, lo cierto es que Niico tiene un amor muy especial por el cine. No en vano pasó varios años estudiando cinematografía en Canadá. De hecho, el joven artista actualmente combina a la perfección sus dos pasiones, pues mientras trabaja en su producción discográfica, la cual espera sacar próximamente, también ha comenzado a adquirir experiencias detrás de cámaras. Todo esto mientras se prepara también como actor, una faceta que ha decidido explorar con la finalidad de convertirse en un artista completo y de tener una perspectiva más amplia sobre lo que sucede en la industria del entretenimiento. Inspirado por artistas como Donald Glover, Niico tiene ambiciones muy claras, según ha revelado en exclusiva para la primera portada digital de HOLA.com México,pues busca balancear cada una de sus facetas artísticas y lograr algún día tener un proyecto que le permita poner en práctica sus conocimientos como músico, cineasta y actor.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de comenzar a seguirle los pasos a sus papás en el mundo de la actuación y de explorar otros horizontes artísticos Niico fue tajante y reveló: “Nunca dije que era una por otra, porque también siempre dejé claro que aunque sí, me iba enfocar mucho en este proyecto musical, yo sí quedaba abierto actuar, sí queda abierta la puerta a seguir haciendo lo que estudié. Ahorita le estoy metiendo mucho a la música, pero también estoy trabajando detrás de escenas en una serie, estoy haciendo todos los videoclips de mi proyecto, yo los estoy conceptualizando y entonces no dejo esa parte, y creo que está padre porque entonces lo que estoy intentando es formarme como un artista completo”, señaló el intérprete de Odisea.

Y es que al cantante tiene muy claro lo que quiere y la forma en la que quiere crecer como artista, tomando como ejemplo a una de sus más grandes inspiraciones. “Creo que hay muchos ejemplos: Childish Gambino es uno de ellos. Donald Glover tiene una serie que ganó Emmys que es Atlanta, él actúa desde Community y aparte tiene su proyecto como Childish Gambino y hace las tres. Creo que es muy ambicioso balancear las tres cosas de esa forma, pero pues mis inspiraciones lo han logrado, entonces me agarro de ahí para intentarlo y pues ver que sale”, expresó con cierto brillo en los ojos y de lo más ilusionado.

Sin dejar la música de lado, Niico reveló que también ha estado adquiriendo alguna experiencia detrás de cámaras, por lo que se encuentra trabajando en la producción de una serie de la cual no pudo ofrecer mayores detalles. “Estoy de segundo segundo asistente de dirección, yo asisto a la segunda asistente dirección, que le tapa los huecos al primero”, dijo sobre el trabajo que actualmente desarrolla en el mundo de la televisión. “Obviamente aprendí muchísimo en la escuela, pero creo que no aprendes tanto como aprendes a la hora de entrar al campo de batalla y eso es muy divertido y me ayuda a balancear también, a irme preparando de este lado y de este lado simultáneamente sin dejar una y la otra”, expresó convencido de que solo el trabajo duro lo llevará a lograr sus objetivos. “Eso es lo que mucha gente no entiende, que primero va todo el trabajo y ya después puede ser que la fama, que el éxito y todo eso, pero realmente primero es el trabajo”, agregó.

¿Está listo para entrarle a la actuación?

Si bien, lo más natural hubiera sido que Niico se decidiera por la actuación, tomando en cuenta que tiene como referencia a sus dos famosos padres, lo cierto es que es que el artista tiene muy claro hacia dónde va y lo que necesita aprender de cada una de sus experiencias. Es por eso que ha decidido entrar al mundo de la actuación con una intención muy clara. “Yo desde que decidí estudiar el cine sabía que también quería hacer algo audiovisual y creo que he aprendido que, aunque sea hacer castings, y aunque nunca actuara en algo profesional, pero el simple hecho de hacerlo y entender y meterme en la mente de un actor creo que me va a ayudar y beneficiar a la hora de querer hacer algo detrás de cámaras, entonces simplemente estoy explorando, se podría decir jugando y al mismo tiempo trabajando en ello. Siento que a esta edad todavía y en esta etapa de todos estos proyectos eso es lo que estoy haciendo, experimentando, probando de todo y entonces me sigo encontrando, creo que es parte de estar experimentando y buscando todas estas diferentes formas de expresión”, concluyó.