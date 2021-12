'Es una recolección de diferentes etapas de mi vida', Niico sobre el origen de su música

A sus 22 años, Niico tiene muy claras sus pasiones y sus quehaceres. No en vano el joven artista, que cuenta con casi 200 mil seguidores en redes sociales, se ha embarcado en una aventura musical en la que el hip hop, el trap, el low fi y el jazz se han convertido en sus aliados a la hora de hacerse oír. Y es que no podría ser de otra forma, pues proviene de una familia en la que las artes son el pan de cada día -es hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza-, por lo que era casi inevitable que decidiera seguir el camino de la música, una pasión que ha perseguido desde que era muy pequeñito y que hoy la ha tomado como su carta de presentación. Así es Niico, un apasionado artista que quiere ampliar sus horizontes e ir más allá de lo que hasta ahora ha logrado, algo de lo que ha hablado en exclusiva para la portada digital de HOLA.com México, en una charla en la que no ha dudado en compartir los detalles más profundos de su proceso creativo y de sus ambiciones artísticas.

“No sé de dónde venga, porque no sé si viene de algún lugar o siempre ha estado ahí”, reflexionó el joven músico a la hora de querer explicar de dónde viene ese gran amor que tiene por la música. “Evidentemente mis papás desde chiquito me enseñaron un poco de la música que ellos escuchaban: eran muy fans de los Beatles, de Miguel Bosé, aparte era como un repertorio muy grande, o sea no te podría decir ‘ah pues mis papás eran rockeros’, porque realmente les gustaba un poquito de todo y siempre funciona un poquito de todo. Mi abuelo es violinista y él también siempre de chiquito pues me dio clases como en teoría musical y todo ese rollo”, agregó Niico, quien identificó a su familia como a esos primeros maestros que le inculcaron ese amor por la música.

Tal vez por eso Niico ha emprendido su proyecto musical de la mano de un género tan flexible como el hip hop, el cual le ha permitido experimentar con otros géneros, hasta encontrar su propio sonido. “Específicamente dentro de este proyecto, de lo que es el hip hop, (viene) de mis años de vivir en Canadá, me empezó a gustar mucho, pero obviamente yo entendía que tanto la música, y específicamente el hip hop tiene que ser sincero”, apuntó el cantante, quien encontró la forma de hacer suyo este ritmo. “Tú no puedes cantar, rapear o hacer música de algo que no has vivido, o a menos que lo hagas a través de un personaje, pero si realmente lo estás haciendo a través de ti, como artista, pues siento que (te tienes que sentir identificado) … Busqué el jazz como esa forma de darle un twist y volverlo (el hip hop) algo como mío. Tomando un poco de inspiración con el último álbum de Mac Miller, un artista que falleció hace unos años, pero que justo su evolución llegó a esto, como a esta mezcla de jazz, hip hop, low fi, y así fue creciendo mi proyecto y sigue creciendo”, agregó de lo más orgulloso, esbozando una discreta pero muy sincera sonrisa en sus labios.

Al escuchar canciones como Odisea, Tranzë o No te dolió, es evidente que Niico ha logrado encontrar su sonido, resultado de una mezcla de géneros y experiencias que lo han llevado a crear su propio sello. “Siento que todos los géneros, pero específicamente el hip hop, o lo que yo he visto, es que es muy versátil, tiene muchas facetas. Tú escuchas a Kanye West en sus diferentes álbumes, no todo el hip hop no suena igual, y creo que ahorita está evolucionando muy padre porque está empezando a mezclarse con muchos géneros”, comentó el artista sobre el por qué decidió dedicarse al hip hop. “Yo siento que el movimiento en México de hip hop está creciendo… Creo que sí está creciendo la escena, entonces se me hace que tiene un movimiento bien padre dentro de la música latina y yo quería ser parte de ese movimiento y siento que tengo mucho que aportar”, expresó.

La inspiración de Niico a la hora de componer

Como bien lo dijo Niico en esta charla, para poder hacer música se necesita ser sincero y honesto. Es por eso que para su proceso creativo el cantante, que además escribe sus letras, se ha inspirado en algunas de las experiencias más significativas de su vida, desnudando su alma a la hora de plasmar sus sentimientos en papel, lo que le ha permitido conectar con la gente y con sus fans. “Es una recolección de diferentes anécdotas, de diferentes etapas de mi vida, y creo que eso lo puedes hacer con la música en general, pero yo decidí hacerlo a través de este género. Y eso, es padre poder encapsular un sentimiento y un momento de tu vida dentro de una rola. Y a la hora de sacarla, me está pasando mucho, sacó ahorita rolas que de repente las escribí hace seis meses y puede ser que ahorita ya no sienta lo mismo, pero encapsulé ese momento, y alguien que sí está pasando por eso se va a poder de una u otra forma relacionar con eso, y eso es bien padre… Si no conectas, no hay forma de que sea algo con sustancia”, puntualizó.

