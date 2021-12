Con boleto en mano, Paola Ramones lista para emprender el vuelo a California

Al abrir su corazón, Paola Ramones se deja ver como una chica alegre, espontánea y se descubre como pocas veces lo ha hecho; convertida en una mujer de 20 años cuyas múltiples facetas son el rasgo más característico de su personalidad. Hija, hermana, amiga, confidente enamorada y naciente emprendedora, son tan solo algunos de los atributos con los que podemos referirnos a la guapa primogénita de Adal Ramones y Gaby Valencia, quien ha ido labrando un camino colmado de sueños y propósitos sin buscar cobijo en el nombre de su famoso padre. Con plena ilusión, Pao nos revela en exclusiva para la portada digital de HOLA.com México esos aspectos de su intimidad nunca antes contados, a tan solo unos meses de su próxima mudanza a la ciudad de Los Ángeles, en donde comenzará estudios en dirección de cine.

“Todo marcha muy bien, siento que cuando no apresuras las cosas y no vas tras las cosas, fluyen y se acomodan como tiene que ser. No me había podido ir a Los Ángeles por cuestiones de pandemia, impedimentos… Y ya me voy enero, el 2 a vivir allá. Voy a estar haciendo dos cortometrajes antes de irme, muy importantes para mí, muy significativos, los escribiré y los dirigiré…”, contó la joven de lo más entusiasmada, dejando claro que para esta aventura fílmica tomará las riendas de su propio barco, pues a diferencia de su primer trabajo titulado Renacer, contó con el respaldo y guía de su papá. “Ahora ya arranca Paola Ramones Valencia por sí sola y eso es creo que lo que más me va a gustar, como transmitir y poder empezar a crear una esencia de mi trabajo…”.

Con ese don de ser buena conversadora, Paola también habló de cómo fue que nació su amor por el cine y las historias contadas a través de la pantalla, un aspecto que la atrapó incluso más que la posibilidad de convertirse en actriz. “De chiquita siempre acompañaba a mi papá… Como que me metí mucho a lo que hay atrás, a la magia que hay atrás… Yo quería ser actriz y cuando me voy para atrás digo: ‘A mí me gusta mucho escribir’… Eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Siempre he sido una persona que le gusta innovar, soy muy visual…”, reveló, para rememorar aquellos años de su vida como estudiante de los primeros grados, en los que prefería escribir e inventar historias en lugar de tomar las notas de la clase.

Con el sentimiento a flor de piel, Paola se sinceró sobre cómo será para ella emprender el vuelo, lo que implicará radicar lejos de su familia, un cambio que le ha permitido revalorar a los suyos. “Siempre he sido alguien muy familiar; mi abuela, mi papá, mi mamá, mi hermano. Él es lo más cercano a mí de este mundo. Cuando los veo, prefiero llorar ahorita que llorar allá, entonces cuando sí me dan mis buenas lloradas sí me encierro y lloro, y lo quiero sentir ahorita…”, dijo la joven en otro instante de la plática, la cual concedió desde su casa en la Ciudad de México.

Las mujeres que la inspiran

A través del séptimo arte, Paola también ha tenido la oportunidad de descubrir a admirables figuras con las cuales ha logrado identificarse, mismas que han sido su inspiración para alcanzar cada uno de sus sueños. “Alguien que admiro mucho es Angelina Jolie, que está dirigiendo muchas cosas, está enfocada mucho en los derechos humanos, en las mujeres. Yo soy apasionada de eso, mi modelo a seguir es ella ahorita y no sabes cuánto la admiro…”, contó durante la charla, en la que además reveló cómo vislumbra la realización de su trabajo en un futuro. “Quiero hacer no drama (género), pero quiero hacer cosas que te conmuevan… Sí quiero de verdad meterle (a mis películas) mucho corazón pero muy verdaderas y con esas películas poder ayudar a gente que lo necesita…”, dijo.

Por si fuera poco, y cumpliendo al pie de la letra con el compromiso de ayudar, Paola ha preparado una entrega muy especial, sobre la cual ha preferido reservarse detalles, aunque sin olvidar destacar la esencia de este trabajo que la tiene muy entusiasmada. “Viene un proyecto mío que no podré revelar mucho, pero yo creo que va a sacudir tanto a mujeres como a hombres muy fuerte, y es el inicio pues ya de la huella que quiero dejar…”, prometió.

