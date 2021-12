Paola Ramones honesta sobre su noviazgo: ‘Nunca había sentido un amor tan bonito’

Hubo un tiempo en el que Paola Ramones no creía en el amor. Si bien sus experiencias sentimentales pasadas le habían otorgado valiosos aprendizajes, veía lejana la posibilidad de volver a ser la protagonista de algún noviazgo que la hiciera sentir plena. Con esa idea fija en sus pensamientos, se dispuso a seguir adelante pasando la página de aquellas rupturas que hoy solo son parte del recuerdo. Sin embargo, luego de un tiempo, la oportunidad de enamorarse se dio en un abrir y cerrar de ojos cuando su camino coincidió con el de Daniel Khosravi, un joven influencer que apenas en septiembre le confesó su incondicional cariño durante una cita sorpresa que la dejó sin palabras. Así, convencida de que este es uno de sus mejores momentos, habló a corazón abierto y en exclusiva para la portada digital de HOLA.com México, develando un lado poco conocido de su entorno personal.

“Muchos de mi generación no creen en el amor, yo no creía en el amor, yo decía: ‘El matrimonio, para qué me caso…’. Yo creo que todas mis relaciones me han enseñado algo, pero nunca me había entregado tanto a una persona o un nunca había conectado con una persona como lo hago con Daniel, que es mi novio y la verdad es que nunca, nunca había sentido un amor tan bonito…”, reveló en un instante de la íntima charla, en la que además celebró la gran química que tiene con Daniel, razón por la cual desea que su relación sentimental perdure por muchos años. De hecho, su próxima mudanza a Los Ángeles tampoco será impedimento para disfrutar de su noviazgo, pues asegura que él la visitará de manera recurrente.

Pero no todo fue tan sencillo para Paola en el amor, pues reconoce que antes de que Daniel llegara a su vida, atravesó por instantes complejos, mismos que le han permitido madurar de manera significativa siendo tan joven. “Las etapas del amor son muy difíciles, diferentes, aprendes y te rompen el corazón y a mí me lo rompieron, me lo destrozaron, me dejaron en la cama llorando escuchando la Gata Bajo la Lluvia…”, expresó con su característico sentido del humor, para destacar el nuevo matiz que ha tomado su vida en este momento. “Ahorita estoy feliz de la vida, porque gracias a estos aprendizajes pude, tanto aprender que me tengo que amar a mí, y como me amo puedo amar a mi pareja…”, agregó.

El encuentro de sus papás con Daniel

Pero más allá del flechazo que llenó de ilusión el corazón de Paola, sabía que debía dar el siguiente paso, así que tomó la decisión de presentar a su galán con sus padres, que estaban ansiosos por conocerlo. De hecho, ella ha confesado que su papá fue muy insistente al respecto, por lo que llegada la hora las cosas fluyeron de la mejor manera. “Se lo presento y la verdad se cayeron tan bien, que mi papá tiene mucho gusto de que sea mi novio y está tranquilo de que estoy con alguien que es lo que le interesa a mi papá, alguien que me trata bien y alguien que es bueno conmigo, entonces cuando se los presento a mi familia, a mi mamá y a mi papá, la verdad es que lo quisieron inmediatamente, y más cómo se ha ganado a mis papás, Daniel…”, contó.

Así, Paola escribe las páginas de un nuevo capítulo en su historia, luego de tres años de no tener una pareja. Pero la sorpresa ha sido mayor, pues conforme ha ido conociendo a Daniel ha descubierto rasgos que son muy similares a los de Adal, razón por la cual ambos han logrado llevarse muy bien. “No es idéntico a mi papá, pero tienen muchas cosas que se parecen que me da tanto orgullo poder decirlo también que mi novio y mi papá puedan ser afines, igual de entregados, apasionados, y es algo que admiro de Daniel y es algo que tienes que admirar en tu pareja, y cuando se lo presento a mi papá le digo: ‘Oye pa, yo creo que es el bueno. Tú dame el visto bueno’, porque no se va a equivocar mi papá…”.

