‘Nacer con un papá famoso es comparación desde el principio, y es fuerte’, confiesa Paola Ramones

Desde pequeñita, Paola Ramones creció inmersa en un universo distinto al de otros niños. Con un papá famoso, cuya popularidad y presencia en los medios era cada vez mayor, la atención también se fijó de inmediato en su familia. Fue así como con el paso del tiempo comprendió que ser hija de Adal Ramones, -el conductor estelar de Otro Rollo, productor televisivo y actor-, no solo podía ser un privilegio, sino además un asunto que a la larga traería consigo situaciones complejas por el tema de las comparaciones, algo que hoy tiene muy claro mientras está a punto de emprender el vuelo hacia la conquista de sus propios sueños como cineasta. Con la sinceridad que la distingue, la joven ha hablado en exclusiva para la portada digital de HOLA.com México de cómo ha logrado hacer frente a esta circunstancia, dispuesta a demostrar que es capaz de lograr todo lo que se proponga por sus propios méritos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Hay veces que nacer con un papá famoso es comparación desde el principio…”, dijo contundente en un instante de la plática, en la que puso de ejemplo lo que ocurrió cuando en junio de 2020 estrenó su primer proyecto fílmico titulado Renacer. “Es fuerte que yo saco un cortometraje, por ejemplo y dicen: ‘A ver si es suficientemente buena… o solo porque es por el papá’…”, comentó, lamentando que esto sea una constante entre quienes han crecido bajo situaciones similares a la de ella. “Entonces poder tener el peso de ‘hija de’ yo creo que le pasa a muchas personas que tienen papás famosos, y muchas veces te sientes observada, criticada…”, comentó, visiblemente relajada.

Loading the player...

Dispuesta a demostrar que no solo es la hija de Adal Ramones, también ha sabido asimilar las críticas, segura de que su propio talento la llevará tan lejos como desea para conseguir su propio sitio en el ámbito que más le apasiona, la realización cinematográfica. “Pues agárrense, porque lo voy a desmentir, es así de: ‘Cómo tengo que estar luchando para que la gente pueda creer que nada más soy Paola Ramones Valencia, no soy la hija de’… Ser hija de famoso es difícil pero no me quejo porque la verdad he vivido con la crítica muchos años y he aprendido a que no me puede afectar, la gente que quiere criticar lo va a hacer y la gente que quiere apoyar lo va a hacer…”, dijo segura de su manera de pensar, dando muestra de la madurez que ha alcanzado en este instante que su vida ha dado giros significativos.

Lo más preciado, su familia

Pero más allá de todo, Paola tiene muy claro que su familia es y será por siempre lo más primordial, pues cada uno de sus seres queridos estará ahí para brindarle una mano siempre que lo necesite. “Para mí la familia es el amor más grande que existe. Soy muy familiar y es una contención impresionante, es un clan de apoyo y es un clan de amor y siempre lo he visto como las personas que sí verdaderamente cuando dicen: ‘Te amo’… es te amo estés bien, mal, en la casa, en donde sea, y eso es para mí lo más importante, poder sentir el verdadero amor, eso es mi familia, el verdadero significado del amor…”, confesó.

VER GALERÍA

Entre otras cosas, Paola se mostró sensible al hablar de sus hermanos Diego y Cristobal, -este último procreado durante la relación de Ramones con Karla de la Mora-, pues desea ser un modelo a seguir e inspiración para ellos. “Con mi hermano (Diego) tengo una responsabilidad muy grande de ser un buen ejemplo, como que me siento que mi hermano me ve hacia arriba, no le puedo fallar, tengo que ser firme, tengo que estar fuerte cuando hay momentos difíciles… Es la persona que más amo y me siento con una responsabilidad muy fuerte de poder guiarlo bien… Y también a mi hermano ahora Cristobal, que tiene dos años… pero siempre me sentiré con la responsabilidad de poder guiar a mis hermanos, de darles un buen ejemplo, y si vienen más, de mi papá, me sentiré con la responsabilidad…”, dijo.

Lo que más admira de sus padres

Con el corazón en la mano, la joven destacó la enorme admiración que tiene por sus papás, Adal Ramones y Gaby Valencia, quienes a pesar de tener varios años separados, han sido los mejores guías a lo largo de este tiempo. “Lo que más me gusta de mi mamá es que es la mujer más fuerte que yo conozco, hasta me dan ganas de llorar. Es la mujer más luchona, más entregada. Yo siempre le he dicho: ‘Yo quiero de grande ser como tú, mamá’. No conozco a una persona más fuerte que ella… “Lo que más admiro de mi papá es su pasión por la vida, su entrega a la vida y que es tan inteligente… Es muy perseverante, apasionado y con la historia de mi papá, cómo siguió su sueño y ahí siguió y eso es lo que más admiro de mi papá. También el amor que me tiene, porque soy su princesa…”, confesó.

VER GALERÍA