Kim Kardashian y Kanye West acuden juntos al desfile en memoria de Virgil Abloh

Después de que en las últimas semanas las recientes noticias de que Kim Kardashian y Kanye West habían comenzado a salir con otras personas, ella con el comediante Pete Davidson y el rapero con una joven modelo llamada, Vinetria, ahora, la expareja se reunió de nuevo para acudir, de la mano de su primogénita, North West, al desfile con el que la firma Louis Vuitton despidió a su director artístico de ropa masculino, el diseñador Virgil Abloh quien lamentablemente falleció el pasado fin de semana a consecuencia de un cáncer, una batalla que enfrentó en privado, razón por la que la noticia tomó por sorpresa al mundo de la moda.

Así como hicieron en 2018, cuando el amigo del rapero asumió este cargo en la firma, evento por el cual Kim Kardashian regresó a París luego de su robo, ahora, Kim y Kanye volvieron a demostrar el cariño que le tienen al diseñador al acudir juntos a este desfile, realizado en Miami, donde se honró la vida y el legado de Virgil. La expareja y su hija mayor arribaron al evento vestidos de luto para ver la última colección que el diseñador realizó para esta importante firma que lo despidió con fuegos artificiales y una figura Virgil que acaparó las miradas de todos los presentes, además del espectáculo que se ofreció cuando un globo aerostático En con las siglas LV comenzó a emprender el vuelo, luego de la presentación de la colección Primavera-verano 2022.

El evento llamado Virgil Was Here comenzó en punto de las 5:30 cuando comenzó a ponerse la puesta de sol en Miami. Al término de la pasarela, los asistentes se mostraron muy conmovidos al escuchar un audio de Virgil diciendo: “La vida es tan corta que no puedes perder un día prestando atención a lo que alguien piensa de ti”. A su llegada al desfile, Kim compartió en una de sus historias, una imagen de la imponente figura de Virgil con la que los invitados recordaron al diseñador que dejó huella en más de una personalidad del mundo de la moda. Por su parte, visiblemente conmovido, Kanye acudió acompañado de Kim y North, luciendo un atuendo negro de pies a cabeza.

Como parte de la emotiva despedida a Virgil, Louis Vuitton iluminó el cielo con las iniciales del diseñador, más tarde, las luces formaron la frase: “Virgil estuvo aquí”. Los invitados a este importante evento llegaron al lugar del desfile a bordo de embarcaciones con distintivos de la firma, en estos botes de lujo vimos llegar, además de Kim y Kanye, también a Ricky Martí, Rauw Alejandro, DJ Khaled, Luka Sabbat y hasta la mexicana Michelle Salas arribó a este desfile dedicado a la memoria del diseñador.

Kim y Kanye, ¿de nuevo cercanos?

Con la noticia del sensible fallecimiento de Virgil, Kim utilizó su cuenta de Instagram para compartir un sentido mensaje dedicado a la memoria del diseñador quien, en vida, fue muy cercano a la pareja quien, después de anunciar su separación, sólo se habían dejado ver juntos en la presentación de Donda, el nuevo álbum de Kanye, donde la socialité formó parte del espectacular performance de presentación para el que se vistió de novia con un original diseño de Balenciaga. Esta reunión de ex ocurre sólo un par de semanas después de que el rapero confesara que quiere recuperar a la mamá de sus hijos y que no había visto los documentos de divorcio, insinuando que dicho proceso no se está realizando, sin embargo, se dice que Kim ya comenzó una relación con Davidson, con quien ya se dejó ver de la mano en repetidas ocasiones.